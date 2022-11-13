Анонсы событий и мероприятий на 14 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 ноября.

В 9 часов в Челябинске начнутся городские соревнования по художественной гимнастике «Осенние звездочки» (Челябинск, ул. Черкасская, 1, СК «Метар-Спорт»)..

В 14 часов – торжественная церемония открытия.

В 10 часов студенты челябинского техникума-интерната инвалидов имени И.И. Шуба вместе с волонтерами изготовят балаклавы, снуды и камуфляжные сети под определенный ландшафт и погодные условия для военнослужащих СВО (Челябинск, ул. Марченко, 31, техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 18 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков». Зрителям расскажут о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях наших ученых (Челябинск, ул. Труда, 183, корп. 1).

ДЛЯ СПРАВКИ

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом.

14 ноября - Международный день логопеда.

14 ноября - День социолога в России.

14 ноября в народном календаре – Кузьминки.

14 ноября 1936 года на базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды.