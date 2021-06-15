Анонсы событий и мероприятий на 16 июня

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Генеральный директор Фонда «Региональный оператор капремонта общественного имущества в многокварт
ЖКХ
ЖКХ
15.06.2021

Вадим Борисов покидает пост гендиректора фонда капремонта Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с 17 по 19 июня пройдет ожидаемое в мире музыки событие - джазовый фестиваль «Ка
15.06.2021

Наталья Риккер: Джаз – это не какофония
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 15 июня, в Челябинске пожарные уже три часа борются с огнем, который охватил склад в Кал
15.06.2021

В Челябинске у полыхающего склада обвалилась кровля

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске проведут конкурсы на самую благоустроенную прилегающую территорию (среди собственник
15.06.2021

В Челябинске определят самый благоустроенный двор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по городскому хозяйству Александру Ас
ЖКХ
ЖКХ
15.06.2021

Котова поручила Астахову как следует взяться за «управляйки»
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Алексей Текслер выступил с инициативами на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для людей с ограниченными возможностями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Афиша на 16 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

В трех городах Челябинской области НМУ продлены, в двух – ожидаются
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Госдума пока не будет рассматривать вопрос о включении вакцин от ковида в календарь прививок
Анонсы
Общество
15.06.2021 18:05

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 июня.

В девять часов состоится вакцинация педагогов от коронавирусной инфекции в Образовательном центре № 5 в рамках летней оздоровительной кампании (Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 13).

В 10 часов состоится семинар-совещание и проектно-аналитическая сессия по вопросам развития инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования и конкурсного движения «Абилимпикс» по Уральскому федеральному округу (Челябинск, ул. Машиностроителей, 31, ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»).

В 11 часов состоится брифинг первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В 11 часов Альфа-Банк откроет первый в Челябинске региональный офис в соответствии с концепцией Phygital (Челябинск, ул. Ленина, 73А).

В 13 часов АО «Атом-ТОР» проведет для бизнес-сообщества Челябинской области онлайн-презентацию ТОСЭР «Снежинск». Регистрация участников и трансляция.

В 13 часов 20 минут журналисты отправятся в пресс-тур в новый центр древнерусских ремесел, появившийся в парке исторической реконструкции «Гардарика».

В 14 часов состоится торжественное награждение работников системы здравоохранения, приуроченное ко Дню медицинского работника (Челябинск, ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родина»).

С 14 до 16 часов Кадастровая палата Челябинской области проведет «горячую линию» о порядке получения невостребованных документов.

В 15 часов состоится первая акция по очистке скального полотна горы Косотур «Здесь больше не будет «Васи». Скалы будут чистить металлическими щетками, реагентами и шлифовальными машинками. Инструменты и перчатки предоставляют организаторы.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 июня – Международный день африканского ребенка.

16 июня – Международный день семейных денежных переводов.

16 июня в православном календаре - Празднование в честь перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.

16 июня по народному календарю – Лукьян Ветряк.

16 июня 1925 года в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

16 июня 1963 года состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Автор: Любовь Юрина
Анонсы
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Генеральный директор Фонда «Региональный оператор капремонта общественного имущества в многокварт
ЖКХ
ЖКХ
15.06.2021

Вадим Борисов покидает пост гендиректора фонда капремонта Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с 17 по 19 июня пройдет ожидаемое в мире музыки событие - джазовый фестиваль «Ка
15.06.2021

Наталья Риккер: Джаз – это не какофония
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 15 июня, в Челябинске пожарные уже три часа борются с огнем, который охватил склад в Кал
15.06.2021

В Челябинске у полыхающего склада обвалилась кровля

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске проведут конкурсы на самую благоустроенную прилегающую территорию (среди собственник
15.06.2021

В Челябинске определят самый благоустроенный двор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по городскому хозяйству Александру Ас
ЖКХ
ЖКХ
15.06.2021

Котова поручила Астахову как следует взяться за «управляйки»
Анонсы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 15 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 14 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 12 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2021 года меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в медицинско
Общество

С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

15.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 19 июня, в Челябинске у посетителей бара Jackson’s bar & grill появится возможност
Культура

В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен

13.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днём России.
Общество

Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России

12.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 12 июня, у большинства жителей Челябинской области, как и у большего числа россиян, на
Общество

Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами

11.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 10 июня 2021 года, православные будут отмечать один из 12 главных церковных праздников
Общество

Десятого июня у православных Вознесение Господне

09.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ветеран боевых действий из Челябинска Максим Уфимцев
Общество

Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары

09.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

15.06.2021 18:59

Алексей Текслер выступил с инициативами на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ

15.06.2021 18:05

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня

15.06.2021 17:55

ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для людей с ограниченными возможностями

15.06.2021 17:51

Афиша на 16 июня

15.06.2021 17:49

В трех городах Челябинской области НМУ продлены, в двух – ожидаются

15.06.2021 16:58

Госдума пока не будет рассматривать вопрос о включении вакцин от ковида в календарь прививок

15.06.2021 16:56

Власти Челябинска заявили о высоких темпах устранения дорожных дефектов

15.06.2021 16:29

В Челябинске закрыли недострой, на котором дети получили ожоги

15.06.2021 16:21

Вадим Борисов покидает пост гендиректора фонда капремонта Челябинской области

15.06.2021 15:57

Наталья Риккер: Джаз – это не какофония

15.06.2021 15:45

В Челябинске у полыхающего склада обвалилась кровля

15.06.2021 15:28

Более 337 тысяч южноуральцев поставили первую прививку от ковида

15.06.2021 15:05

Новая челябинская школа на 1100 мест будет готова к приему учеников 1 сентября

15.06.2021 15:00

В Магнитогорске за сутки двое детей выпало из окна, один погиб

15.06.2021 14:33

В Челябинске ради благоустройства улицы демонтировали девять ларьков

15.06.2021 14:22

В Челябинске определят самый благоустроенный двор

15.06.2021 14:02

В Челябинской области продолжает расти число выявляемых за сутки случаев ковида

15.06.2021 13:52

ВТБ повысит доходность по накопительному счету «Копилка» до 5,5%

15.06.2021 13:48

Котова поручила Астахову как следует взяться за «управляйки»

15.06.2021 13:46

Челябинский росгвардеец, убивший жену, отстранен от службы

15.06.2021 13:24

В Челябинске приведут в порядок посты ДПС

15.06.2021 13:23

Активные по вакцинации от ковида муниципалитеты получат дополнительные деньги

15.06.2021 13:09

Цветочное оформление Центрального района Челябинска практически закончено

15.06.2021 13:08

Задержан иностранец, который в запасном колесе провез в Челябинскую область наркотики

15.06.2021 13:07

В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов по федеральным трассам

15.06.2021 13:03

В Челябинске полыхает склад возле ЧЭМК

15.06.2021 12:45

Котова просит челябинцев не поджигать пух

15.06.2021 12:18

Южноуральцам предложат выходной за прививку от ковида

15.06.2021 12:17

Котова настаивает, чтобы полиция больше внимание обращала на пьяных челябинцев

15.06.2021 12:06

Замглавы Челябинска подтвердил рост цен на овощи

15.06.2021 11:58

В Миассе состоялся второй этап Всероссийской эндуро-серии по маунтинбайку.

15.06.2021 11:45

Котова отправила глав районов в пешее путешествие

15.06.2021 11:36

Котова спросила с Куляшова за стелу «Челябинск», которую возводили «зэки»

15.06.2021 11:10

Православный форум «Увильды-2021» меняет формат

15.06.2021 10:59

Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов

15.06.2021 10:47

Жители Металлургического района остаются без горячей воды

15.06.2021 10:46

Мнение независимого эксперта о происходящем на Комсомольском проспекте озвучат 16 июня

15.06.2021 10:32

В Челябинске взлетели цены на картошку, свеклу и морковь

15.06.2021 10:28

Челябинский проект «ЧЦЗ. Монологи о главном» занял третье место в международном конкурсе «Пресс-служба года 2020»

15.06.2021 10:27

В Челябинске не прижилось почти 400 деревьев, высаженных в прошлом году

15.06.2021 10:24

Более восьми тысяч цветов украсили территорию Челябинского цинкового завода

15.06.2021 10:13

В Челябинске загорелась Газель

15.06.2021 09:56

Жители дома в Коркино, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры

15.06.2021 09:43

Уснул за рулем: в Челябинской области при столкновении с грузовиком погиб молодой мужчина

15.06.2021 09:22

С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

14.06.2021 19:55

Фестиваль «Пламя Аркаима» увидело более трех тысяч человек

14.06.2021 19:37

Во вторник в Челябинской области жара и местами дожди

14.06.2021 19:28

Анонсы событий и мероприятий на 15 июня

14.06.2021 19:26

Афиша на 15 июня

14.06.2021 19:22

Во вторник более семи тысяч южноуральских выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию

14.06.2021 19:19

СК начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Коркино

14.06.2021 18:32

Спасатели Миасского отряда пришли на помощь сапсерфингисту и квадроциклисту

14.06.2021 18:18

В Челябинске фиксируется более 90 возгораний тополиного пуха в сутки

14.06.2021 18:10

В поселке Рощино неизвестный пытался надругаться над девочкой

14.06.2021 14:45

Пострадавший при хлопке газа в Коркино получил 90% ожогов тела

14.06.2021 14:09

В Коркино в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа

14.06.2021 13:52

Храм в Бродокалмаке нуждается в помощи

14.06.2021 11:58

В Челябинской области за сутки выявлено 88 новых случаев ковида

14.06.2021 11:40

В Челябинске впервые прошёл фестиваль ретро-автомобилей

13.06.2021 22:53

Челябинский городской бор страдает из-за поджигателей тополиного пуха

13.06.2021 22:22

Тушили всем миром: в Челябинске сгорело три дома

13.06.2021 22:07

Котова обозначила проблемные точки в работе районных администраций Челябинска

13.06.2021 20:22

В понедельник в Челябинской области жарко и без осадков

13.06.2021 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 14 июня

13.06.2021 19:13

Роботы из Челябинска предсказали с точностью до наоборот исход игры сборных России и Бельгии на EURO-2020

13.06.2021 17:26

Банк России откроет в библиотеке Челябинска «Магию театра»

13.06.2021 17:06

Пожар рядом с зоопарком в Челябинске произошел не на объекте Челябэнерго

13.06.2021 12:07

В Челябинской области растет число новых случаев ковида, выявляемых за сутки

13.06.2021 11:15

В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен

13.06.2021 10:27

В День России пьяный челябинец ударил полицейского в лицо кулаком

12.06.2021 20:56

Под Копейском мужчина погиб на рыбалке от удара током

12.06.2021 20:42

В Челябинске открылся Детский клуб «Пони-Кони»

12.06.2021 19:39

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня

12.06.2021 19:37

В воскресенье в Челябинской области жарко и ветрено, местами дожди

12.06.2021 17:31

В Челябинске ради новой дороги снесут 24 дерева

12.06.2021 16:40

«Магические арки» установили ко Дню России в Челябинске

12.06.2021 16:33

Алексей Тугарев из Челябинска стал победителем всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

12.06.2021 15:44

Fitch Ratings подтвердило рейтинг Челябинской области: прогноз «Стабильный»

12.06.2021 15:41

На территории Челябинской области сохраняется пожароопасный сезон

12.06.2021 14:33

Центробанк повысил ключевую ставку

12.06.2021 13:00

Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России

12.06.2021 12:27

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 64 тысячи

12.06.2021 11:57

Спасатели помогли рукокрылому покинуть Дом культуры Карталов

12.06.2021 11:49

Школа будущих командиров из Коркино показала, что значит «Сильное поколение России»

12.06.2021 10:28

Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем России

12.06.2021 09:55

Юнармейское «Пламя» разгорелось в Есаульской школе в честь Дня России

12.06.2021 00:47

Южноуральцы могут совместить полезное с приятным – отметить Сабантуй и поставить прививку

11.06.2021 22:49

В Челябинской области за сутки из окна выпало трое детей

11.06.2021 22:40

В Копейске с восьмиметровой глубины подняли тело 32-летнего мужчины

11.06.2021 21:28

В трех городах Челябинской области НМУ продлены сразу на четверо суток, в одном – на сутки

11.06.2021 20:39

День России в Челябинской области - без осадков, на западе возможны дожди и грозы

11.06.2021 20:05

Анонсы событий и мероприятий на 12 июня

11.06.2021 19:55

Афиша на 12 июня

11.06.2021 19:13

В Екатеринбурге открылась уникальная экспозиция «Александр Невский. Судьба России»

11.06.2021 17:10

ВТБ внедряет выездной формат обслуживания клиентов в Челябинске

11.06.2021 16:55

Более 11 тысяч школьников приняли участие в мероприятиях месячника по безопасности несовершеннолетних на ЮУЖД

11.06.2021 16:48

Обвиняемого в зверской расправе над женой южноуральца могут отправить в психбольницу

11.06.2021 16:40

В Челябинске появился новый резидент фонда «Сколково»

11.06.2021 16:16

По факту ДТП с пятью автомобилями, в котором погибла челябинка, возбуждено уголовное дело

11.06.2021 16:09

В Новосибирске задержан владелец частного пансионата для престарелых из Верхнего Уфалея