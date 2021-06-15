Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 июня.

В девять часов состоится вакцинация педагогов от коронавирусной инфекции в Образовательном центре № 5 в рамках летней оздоровительной кампании (Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 13).

В 10 часов состоится семинар-совещание и проектно-аналитическая сессия по вопросам развития инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования и конкурсного движения «Абилимпикс» по Уральскому федеральному округу (Челябинск, ул. Машиностроителей, 31, ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»).

В 11 часов состоится брифинг первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В 11 часов Альфа-Банк откроет первый в Челябинске региональный офис в соответствии с концепцией Phygital (Челябинск, ул. Ленина, 73А).

В 13 часов АО «Атом-ТОР» проведет для бизнес-сообщества Челябинской области онлайн-презентацию ТОСЭР «Снежинск». Регистрация участников и трансляция.

В 13 часов 20 минут журналисты отправятся в пресс-тур в новый центр древнерусских ремесел, появившийся в парке исторической реконструкции «Гардарика».

В 14 часов состоится торжественное награждение работников системы здравоохранения, приуроченное ко Дню медицинского работника (Челябинск, ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родина»).

С 14 до 16 часов Кадастровая палата Челябинской области проведет «горячую линию» о порядке получения невостребованных документов.

В 15 часов состоится первая акция по очистке скального полотна горы Косотур «Здесь больше не будет «Васи». Скалы будут чистить металлическими щетками, реагентами и шлифовальными машинками. Инструменты и перчатки предоставляют организаторы.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 июня – Международный день африканского ребенка.

16 июня – Международный день семейных денежных переводов.

16 июня в православном календаре - Празднование в честь перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.

16 июня по народному календарю – Лукьян Ветряк.

16 июня 1925 года в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

16 июня 1963 года состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.