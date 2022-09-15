15.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября (18+)
15.09.2022
Челябинская область построит танцевальный мост с Владикавказом
15.09.2022
Специалисты просят челябинцев о помощи в работе над градостроительной документацией
15.09.2022
Представлялась соцработником: полицейские Челябинска задержали цыганку-аферистку из Свердловской области
15.09.2022
Молодежный театр везет спектакль «Я танцую как дебил» на фестиваль «Сотоварищи»
15.09.2022
Андрей Порошин назначен и.о. гендиректора ПО «Маяк»
Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября (18+)
13.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
12.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
11.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
09.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022