Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 сентября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочей поездкой посетит Аргаяшский район. Глава региона проведет встречу с участниками XXIII фестиваля СМИ Челябинской области, а также посетит ряд социальных объектов в муниципалитете.

В 9 часов на территории городского бора пройдёт Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» (Челябинск, ост. Мебельная фабрика, у Кислородного завода).

В 10 часов состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню машиностроителя (отмечается в последнее воскресенье сентября). Участники обсудят, что сегодня происходит на отечественном рынке машиностроения (ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

С 10 до 12 часов Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата проведут горячую линию «Предоставление сведений из ЕГРН». Телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4362, 2195).

В 11 часов состоится пресс- конференция «Старт компании по уплате имущественных налогов» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 11 часов состоится Кубок губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд. Пройдут предварительные поединки (Златоуст, ул. Таганайская, 1А, бассейн «Уралочка).

В 13 часов 30 минут состоится встреча ведущих спортсменов области (разные виды спорта) со студентами в Южно-Уральском государственном аграрном университете. Такие встречи будут проходить на регулярной основе – со студентами других вузов. Инициатор – Федерация бокса Челябинской области (Челябинск, пр. Ленина, 75) .

В 18 часов театр «Манекен» Челябинска открывает юбилейный сезон премьерой сказки для взрослых с песнями, интригами и страстями «Король-Олень» (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64).

Афиша событий и мероприятий Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, акции, обзоры, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя.

16 сентября 2022 года - День секретаря в России.

16 сентября 2022 года - День Mini MBA.

16 сентября в народном календаре – Домна Доброродная.

16 сентября - День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей.

16 сентября 1380 года - Победа русских войск в Куликовской битве.

16 сентября 1931 года в Москве создан Центральный театр кукол (ныне – имени С.В. Образцова).

16 сентября 1987 года в Монреале подписан Протокол об озоноразрушающих веществах.