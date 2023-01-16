Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 января (18+).
В поселке Западный Сосновского района Челябинской области состоится торжественная церемония открытия новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия» с участием губернатора.
В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по строительной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, третий этаж, конференц-зал).
В 11 часов представителей СМИ познакомят с новым аппаратом -денситометром, который появился в Челябинской областной клинической больнице (ул. Воровского, д. 70, пятый корпус «Диагностический центр»).
В 12 часов состоится пресс-конференция по вопросам газификации и догазификации в Челябинской области (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).
В 12 часов состоится пресс-конференция на тему: «Итоги федеральной программы “Устранение цифрового неравенства 2.0” в Челябинской области в 2022 году» (Челябинск, пл. Революции, 4, пресс-центр телеканала ОТВ).
С 14 до 15 часов Управление Росреестра по Челябинской области и филиал ППК «Роскадастр» в регионе проведут горячую линию «На что обратить внимание при заключении договора участия в долевом строительстве». Телефон: 8(351) 260-58-81.
В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Лучик вдохновения». В экспозиции выставки будут представлены работы обучающихся в изостудии «Лучик» (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).
АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.
АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, мастер-классы, игры, юбилеи писателей и Международный день Снеговика.
АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.
ДЛЯ СПРАВКИ
17 января – День рождения Челябинской области.
17 января – День детских изобретений.
17 января Православная церковь отмечает память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского.
17 января в католическом календаре - День святого Антонио.
17 января в народном календаре - Зосима-пчельник. В этот день вспоминают Зосиму Соловецкого - православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда.
17 января 395 года Римская империя разделилась на Восточную и Западную.
17 января 1934 года была образована Челябинская область.
17 января 1921 года издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях».