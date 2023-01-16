Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 января (18+).

В поселке Западный Сосновского района Челябинской области состоится торжественная церемония открытия новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия» с участием губернатора.

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по строительной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, третий этаж, конференц-зал).

В 11 часов представителей СМИ познакомят с новым аппаратом -денситометром, который появился в Челябинской областной клинической больнице (ул. Воровского, д. 70, пятый корпус «Диагностический центр»).

В 12 часов состоится пресс-конференция по вопросам газификации и догазификации в Челябинской области (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 12 часов состоится пресс-конференция на тему: «Итоги федеральной программы “Устранение цифрового неравенства 2.0” в Челябинской области в 2022 году» (Челябинск, пл. Революции, 4, пресс-центр телеканала ОТВ).

С 14 до 15 часов Управление Росреестра по Челябинской области и филиал ППК «Роскадастр» в регионе проведут горячую линию «На что обратить внимание при заключении договора участия в долевом строительстве». Телефон: 8(351) 260-58-81.

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Лучик вдохновения». В экспозиции выставки будут представлены работы обучающихся в изостудии «Лучик» (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, мастер-классы, игры, юбилеи писателей и Международный день Снеговика.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 января – День рождения Челябинской области.

17 января – День детских изобретений.

17 января Православная церковь отмечает память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского.

17 января в католическом календаре - День святого Антонио.

17 января в народном календаре - Зосима-пчельник. В этот день вспоминают Зосиму Соловецкого - православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда.

17 января 395 года Римская империя разделилась на Восточную и Западную.

17 января 1934 года была образована Челябинская область.

17 января 1921 года издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях».