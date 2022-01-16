Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 января.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинска.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию на тему «Возможности для научно-технического творчества школьников Челябинской области».

В 13 часов на базе ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция «Крещенские купания: погода и безопасность».

В 19 часов в Камерном театре состоится музыкально-поэтический перформанс «Давай сыграем жизнь» (ул. Цвиллинга,15).

В кинотеатре им. А. С. Пушкина проходит Российско-итальянский фестиваль RIFF. В программе 10 фильмов – участников и победителей известных международных и региональных фестивалей Италии. Все показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами. Подробное расписание (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 января – День рождения Челябинской области.

17 января – День детских изобретений.

17 января Православная церковь отмечает память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского.

17 января в католическом календаре - День святого Антонио.

17 января в календаре еврейских праздников - Новый год плодовых деревьев (Ту би-шват).

17 января в народном календаре - Зосима-пчельник. В этот день вспоминают Зосиму Соловецкого - православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда.

17 января 395 года Римская империя разделилась на Восточную и Западную.

17 января 1934 года была образована Челябинская область.

17 января 1921 года издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях».