Анонсы событий и мероприятий на 18 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 апреля.

В девять часов 30 минут в Челябинской областной клинической больнице расскажут историю спасения двух молодых мужчин, пострадавших при взрыве в шахте (Челябинск, ул. Воровского, д. 70, корпус четвертый, вход под левой аркой Диагностического центра налево).

В 10 часов состоится брифинг министра социальных отношений Ирины Буториной и руководителя регионального отделения банка еды «Русь» Алексея Косарева на тему проведения продовольственного марафона «Корзина доброты», который намечен на 22 апреля.

В 10 часов председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко отправится в рабочую поездку в Красноармейский муниципальный район, где проведет личный прием граждан, встречи с представителями общественности и посетит объекты социальной инфраструктуры. В приеме граждан примут участие представители контрольно-надзорных органов и администрации района (с. Миасское, ул. Пионеров, д 39, каб. 17).

С 10 до 13 часов состоится пресс-тур на ПАО «ЧМК», где представителям министерства экологии Челябинской области и журналистам продемонстрируют модернизацию оборудования в рамках экологической программы предприятия, в том числе и в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» (Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14).

В программе:

– осмотр площадки капитального ремонта системы аспирации (фильтров)

– осмотр площадки строительства аспирации литейного двора ДП № 4 доменного

– осмотр оборудования аспирации литейного двора на складе № 30;

– презентация экологических инициатив ПАО «ЧМК».

В 11 часов состоится открытие первого фестиваля креативных индустрий «Креадром» (ул. Ворошилова, 12, Международный Институт Дизайна и Сервиса.

В 9 часов 50 минут - сбор журналистов.

В 10 часов – съемки в швейной мастерской, где под руководством модельера Ксении Герц южноуральские дизайнеры создадут платья, созданные нейросетью.

В 10 часов 45 минут – пресс-подход к заместителю губернатора Челябинской области Ивану Куцевляку, ректору МИДиС М.В. Усынину, промышленному дизайнеру С.А. Смирнову.

С 10 часов до 16 часов 30 минут – мастер-класс «Возможности нейросетей в дизайне одежды» (МИДиС, ауд. 306).

С 10 часов до 16 часов 30 минут - Креатон «ПроПром» (Курчатов-центр).

В 11 часов - открытие фестиваля.

В 11 часов 30 минут - дискуссионная панель «Роль и место креативных индустрий в развитии Челябинской области» (МИДиС, актовый зал).

В 14 часов - Паблик-ток с дизайнером среды (МИДиС, ауд. 219).

В 15 часов 30 минут - старт конкурса по промышленному дизайну «АртПром» (МИДиС, актовый зал).

В 16 часов – показательные полеты и командный зачет на симуляторах (Курчатов-центр).

В 16 часов 30 минут - Классная встреча с модельером (Герц Ксения, г. Москва).

В 18 часов – Международный конкурс молодых дизайнеров «Модный цех» (МИДиС, актовый зал).

В 12 часов на железнодорожном вокзале состоится отправка автомобилей, которые подарили южноуральцы бойцам в зоне СВО. Машины погрузят на Автопоезд и отправят на линию соприкосновения, по пути следования предусмотрены остановки в крупных городах (площадка возле музея РЖД).

В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства в 2024 году (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 12 часов состоится конференция Региональной общественной организации «Союз журналистов Челябинской области» (Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное Собрание, малый зал, третий этаж).

В 17 часов в ЮУрГУ состоится финал Конкурса «Лучшая группа и лучший преподаватель-куратор» (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный корпус, актовый зал).

В 20 часов 45 минут на телебашне в Челябинске включится тематическая архитектурно-художественная подсветка с логотипом «Динамо», в честь 100-летия со дня основания спортивного общества.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест.

18 апреля - День воинской славы - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

18 апреля - Всемирный день радиолюбителя.

18 апреля в православном календаре - Празднование в честь перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.

18 апреля в народном календаре - Федул Ветреник.

18 апреля 1902 года впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия.

18 апреля 1923 года в СССР создано московское спортивное общество «Динамо».