Анонсы событий и мероприятий на 19 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 апреля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании комитетов Совета Федерации РФ на тему «Адвокатура и нотариат в условиях цифровизации». Мероприятие пройдет в рамках визита в Челябинскую область председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27).

В 10 часов состоится торжественный митинг в честь открытия Регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2023». Поисковый сезон откроют более 100 бойцов южноуральских отрядов (Бульвар Славы города Челябинска у мемориала «Вечный огонь»).

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная развитию легкой атлетики и ежегодной легкоатлетической эстафете в Челябинске (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

С 10 до 11 часов специалисты Управления Росреестра по Челябинской области и регионального филиала ППК «Роскадастр» проведут «горячую линию» по теме «Охрана пунктов государственной геодезической сети (ГГС)». Телефон: 8(351) 237-82-79.

С 10 до 19 часов в Магнитогорске будет работать временный мобильный пункт отбора на военную службу по контракту (на территории, прилегающей к Левобережному дворцу культуры металлургов).

В 14 часов в Магнитогорске состоятся съемки флешмоба, приуроченного ко Дню Победы. Для клипа выбрана народная песня «Эй, ухнем». Жителей города приглашают принять участие в съемке ролика (площадь перед монументом «Тыл - фронту»).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Урала седого геройские дети». Это выставка экспонатов и артефактов из частной коллекции Лопатина П. Г., посвященная 80-летию формирования 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 20 часов 45 минут на телебашне в Челябинске включится тематическая архитектурно-художественная подсветка с логотипом «Динамо», в честь 100-летия со дня основания спортивного общества.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

19 апреля - День подснежника.

19 апреля - День работника ломоперерабатывающей отрасли России.

19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

19 апреля - День юридической службы Министерства внутренних дел России.

19 апреля - День российской полиграфии.

19 апреля в народном календаре - Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.

19 апреля 1783 года издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России.

19 апреля 1935 года в СССР основано добровольное спортивное общество «Спартак».

19 апреля 1943 года организовано Главное управление контрразведки «Смерш».

19 апреля 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101».