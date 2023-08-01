Анонсы событий и мероприятий на 2 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 2 августа.

В Челябинской области проходят традиционные Всероссийские соревнования и Кубок страны по спортивному ориентированию. В этом году на старт выйдут свыше 500 участников из более, чем 20 регионов России. Соревнования пройдут в 3 дисциплинах – на удлиненных дистанциях, в том числе, с общего старта и эстафетах (поселок Слюдорудник, спортивно-туристический центр «Провинция»).

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 31 июля по 11 августа будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты будут принимать звонки в понедельник, вторник, среду и четверг с 08:30 до 16:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45). Список телефонов тут.

В 11 часов в приюте «Спаси меня» состоится пресс-конференция, посвященная презентации почтового штемпеля «Флора и фауна Южного Урала», изготовленного к юбилею Фонда зоозащиты «Спаси меня», и церемония специального почтового гашения штемпелем. Оттиск штемпеля украшают изображения рыси Марыси, спасённой ветеринарным врачом Кареном Даллакяном, и краснокнижной утки савки, обитающей на озёрах Варненского района.

В парках культуры и отдыха работают библиотеки под открытым небом:

В 12, 13 и 14 часов в парке «Сад Победы», у монумента "Защитникам Отечества".

С 13 до 17 часов в центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром.

В 10 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 15 до 17 часов в парке «Сад Победы», около главной сцены состоится танцевальный вечер для старшего поколения.

В 18 часов начнется прогулка «Кировка: история и современность». Краеведческий отдел Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина вновь приглашает всех желающих прогуляться по историческому центру Челябинска. Участие бесплатное. Необходимо только хорошее настроение и предварительная запись по телефону краеведческого отдела 264-73-11 (Встреча возле главного входа Театра оперы и балета, площадь Искусств, 1).

В 18 часов в парке «Сад Победы» начнется танцевальная фитнес тренировка SALSATION.

В 19 часов на Летней эстраде Исторического музея начнется мастер-класс по историческим танцам. Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите воду. Вход свободный (ул. Труда, 100).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

2 августа - День Воздушно-десантных войск.

2 августа - День памяти святого пророка Илии.

2 августа - Славянский праздник «Перунов день».

2 августа - День фонтанов.

2 августа - День сидения на подоконниках.

2 августа - День рождения почтового ящика.

2 августа - День оленя в Ненецком автономном округе.

2 августа - День Эвенкийской природы.

2 августа - Всемирный день экологического долга.

2 августа 1870 года в Лондоне открылось метро.

2 августа 1916 года в Москве основан завод АМО (Автомобильное моторное общество), позднее переименован в ЗИЛ.

2 августа 1930 года в СССР на военных учениях впервые высадился воздушный десант.

2 августа 1933 года состоялось открытие Беломорско-Балтийского канала.

2 августа 1995 года началось вещание радиостанции «Русское Радио».

2 августа 2007 года впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана.