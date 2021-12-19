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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области разработан и принят в первом чтении проект регионального бюджета на 2022 го
19.12.2021

Текслер: Бюджет Челябинской области на 2022-2024 годы – бюджет развития по всем направлениям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 19 декабря, православные отметят День святителя Николая, архиепископа Мир-Ликийско
19.12.2021

В воскресенье православные отмечают День Николая Чудотворца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области уделяется большое внимание совершенствованию условий для развития школьнико
17.12.2021

Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Итоги реализации природоохранных мероприятий по улучшению качества окружающей среды в Челябинской
17.12.2021

В Челябинске подвели итоги реализации природоохранных мероприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
До конца 2021 года будет решен вопрос с транспортным обеспечением деревни Моховички (Сосновский р
Транспорт
Транспорт
17.12.2021

После обращения к губернатору решен транспортный вопрос в Моховичках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.12.2021

Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.12.2021

В четырех городах Челябинской области установились неблагоприятные метеоусловия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.12.2021

В проекте капремонта участка М-5 «Челябинск - Миасс» использовано трехмерное моделирование
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.12.2021

Анонсы событий и мероприятий на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.12.2021

Спектакль «Гринч» по мотивам сказки Доктора Сьюза увидят зрители в театре «Манекен»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.12.2021

Юных челябинцев приглашают на развивающее шоу песенных хитов «Синего Трактора»

Анонсы
Общество
19.12.2021 21:52

Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 декабря.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинского городского округа.

В 10 часов состоится онлайн-конференция с ректором Евразийского астрологического института, учеником Павла Глобы - Олегом Лушниковым. Он расскажет, что нам сулят звёзды в 2022 году, будет ли он легче, чем 2021, какие возможности открывает новый год перед Челябинском и Челябинской областью.

В 11 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» пройдёт очная пресс-конференция с челябинским астрологом Александром Солодухиным. Он поделится своим астропрогнозом на 2022 год (Российская, 67, девятый этаж).

В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведет онлайн-конференцию, посвящённую основным тенденциям банковской сферы. Чем запомнился 2021 год в банковской сфере – цифровизацией? Постоянно меняющимися ставками? Кредитным бумом? Во что вкладывают деньги южноуральцы? Нет ли падения по ипотеке, и автокредитованию к концу года?

ДЛЯ СПРАВКИ

20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря – Международный день солидарности людей.

20 декабря в православном календаре - День памяти преподобного Нила Столобенского.

20 декабря в народном календаре – Амвросимов день.

20 декабря 1699 года вышел Указ Петра I о переносе празднования Нового года с первого сентября на первое января.

20 декабря 1991 года был упразднен Государственный банк СССР, все его активы и имущество на территории РСФСР переданы Центральному банку РСФСР (Банку России).

20 декабря 1944 года открылась Академия медицинских наук СССР.

20 декабря 1938 года в Москве была основана Государственная публичная историческая библиотека.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области разработан и принят в первом чтении проект регионального бюджета на 2022 го
19.12.2021

Текслер: Бюджет Челябинской области на 2022-2024 годы – бюджет развития по всем направлениям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 19 декабря, православные отметят День святителя Николая, архиепископа Мир-Ликийско
19.12.2021

В воскресенье православные отмечают День Николая Чудотворца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области уделяется большое внимание совершенствованию условий для развития школьнико
17.12.2021

Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Итоги реализации природоохранных мероприятий по улучшению качества окружающей среды в Челябинской
17.12.2021

В Челябинске подвели итоги реализации природоохранных мероприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
До конца 2021 года будет решен вопрос с транспортным обеспечением деревни Моховички (Сосновский р
Транспорт
Транспорт
17.12.2021

После обращения к губернатору решен транспортный вопрос в Моховичках
Анонсы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.12.2021

Анонсы событий и мероприятий на выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.12.2021

Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.12.2021

Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2021

Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области некоторые детские сады не разрешают родителям приходить на новогодние утрен
Общество

Приходить на утренник нельзя пропустить

17.12.2021
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Неформатный концерт японского маэстро
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Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сегодня, 15-го декабр
Общество

Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска

15.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура Копейска (Челябинская область) внесла главе города Андрею Фалейчику представление об
Происшествия

Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве

15.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском областном суде состоялось предварительное заседание по иску группы жителей, которые
Общество

Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января

14.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 13-го декабря, полностью восстановлено движение трамваев по улице Цвиллинга
Общество

Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено

13.12.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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Лента новостей

19.12.2021 22:05

Текслер: Бюджет Челябинской области на 2022-2024 годы – бюджет развития по всем направлениям

19.12.2021 21:59

В понедельник в Челябинской области местами снег

19.12.2021 21:52

Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря

19.12.2021 00:22

В воскресенье православные отмечают День Николая Чудотворца

18.12.2021 17:28

Как рефинансировать потребительский заем

17.12.2021 22:05

Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему

17.12.2021 21:54

В выходные в Челябинской области местами небольшой снег

17.12.2021 21:47

В четырех городах Челябинской области установились неблагоприятные метеоусловия

17.12.2021 21:24

В Челябинске подвели итоги реализации природоохранных мероприятий

17.12.2021 19:21

В проекте капремонта участка М-5 «Челябинск - Миасс» использовано трехмерное моделирование

17.12.2021 17:53

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.12.2021 17:52

Спектакль «Гринч» по мотивам сказки Доктора Сьюза увидят зрители в театре «Манекен»

17.12.2021 16:55

После обращения к губернатору решен транспортный вопрос в Моховичках

17.12.2021 15:17

Юных челябинцев приглашают на развивающее шоу песенных хитов «Синего Трактора»

17.12.2021 15:13

Майк Тайсон — самый высокооплачиваемый спортсмен на Cameo

17.12.2021 15:03

В Челябинске закрывают перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской

17.12.2021 14:52

Голодавшую в знак протеста против выселения челябинских участковых Яну Кириллову уволили со службы

17.12.2021 14:48

На АЗ «УРАЛ» провели экскурсию воспитанникам Центра помощи детям Челябинской области

17.12.2021 14:46

Кенгуренок из челябинского зоопарка отправляется жить в Подмосковье

17.12.2021 14:44

В Челябинске численность безработных снова начала снижаться

17.12.2021 14:06

Челябинская страховая компания уволит почти 800 человек

17.12.2021 13:37

В Челябинской области наращивают масштабы дорожных работ

17.12.2021 13:04

Ушел из жизни Владимир Зубарев

17.12.2021 12:51

За сутки заболело ковидом 607 южноуральцев, выздоровело 703, умерло 29

17.12.2021 12:37

В Челябинской области создают условия для занятий физкультурой и спортом

17.12.2021 11:53

Яркие впечатления и сладкие подарки: ёлка главы Курчатовского района прошла для маленьких южноуральцев

17.12.2021 11:50

Прокуратура защитила права престарелых жильцов копейского пансионата «Забота»

17.12.2021 11:10

Для жителей села Харлуши после обращения к губернатору нашелся почтальон

17.12.2021 10:27

Житель Увельского района исчез из собственного двора вместе со своей собакой

17.12.2021 10:22

Об особенностях цифровизации Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

17.12.2021 10:21

Приходить на утренник нельзя пропустить

17.12.2021 10:16

Нацпарк «Таганай» обзавелся собственной солнечной электростанцией

17.12.2021 09:26

Челябинскому транспорту благодаря дополнительным светофорам теперь будет проще разворачиваться

17.12.2021 00:32

Позаботиться обо всём: в СберБанк Онлайн уральцы смогут копить при помощи страхования с доходностью до 7% годовых

16.12.2021 18:32

В пятницу в Челябинской области прогнозируют небольшой снег

16.12.2021 18:23

Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря

16.12.2021 17:33

В Миассе планируют привести киоски и павильоны к единому стилю

16.12.2021 17:01

Пушкинская библиотека приглашает всех желающих на «Уральское чаепитие»

16.12.2021 16:46

Челябинский «Геоцентр» начал закрывать входы в заброшенное «подземелье» Советского района

16.12.2021 16:37

В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок

16.12.2021 16:32

К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода

16.12.2021 16:03

В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова

16.12.2021 15:39

Аmmann: качественная строительная техника от всемирно известного производителя

16.12.2021 15:38

До конца года большинство ковидных баз в Челябинской области вернут в плановую помощь

16.12.2021 15:36

Война продолжается: челябинские вандалы перешли в наступление

16.12.2021 15:26

«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»

16.12.2021 15:11

В знаменитый челябинский особняк на улице Труда спустя сто лет вернулись музыка и танцы

16.12.2021 14:51

Вектор знаний для управления персоналом: АЗ «УРАЛ» провел учебные тренинги

16.12.2021 14:48

В Челябинске из-за коммунальной аварии жители северо-запада остались без воды

16.12.2021 14:40

Настоящее чудо: врачи ЧОКБ помогли женщине с внематочной беременностью родить здоровую дочку

16.12.2021 14:28

В Челябинской области пока не регистрировался «Омикрон»

16.12.2021 14:18

Челябинские пешеходы теперь могут управлять светофорами на проспекте Победы

16.12.2021 13:29

Мэрия Челябинска заплатит миллиард за долги муниципального банкрота

16.12.2021 13:27

Четверо сотрудников покинули администрацию правительства Челябинской области

16.12.2021 13:07

В Челябинске проходят уникальные гастроли Большого театра России с балетом «Жизель»

16.12.2021 13:04

В честь 74-й годовщины со дня основания ГРЦ Макеева обновил стенд почета

16.12.2021 12:31

Работа на благо безопасности страны: ГРЦ Макеева отмечает 74-й день рождения

16.12.2021 12:29

Россельхознадзор: В Челябинской области развелось слишком много диких кабанов

16.12.2021 12:27

«Динамо-Уралочка» расширяет спортивные и организационные границы

16.12.2021 12:03

В новогодние праздники на сцене Молодежного театра оживут предания уральских мастеров

16.12.2021 12:01

Главврач ЧОДКБ: Ковид у детей можно сравнить с глубинной бомбой

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За сутки заболело ковидом 610 южноуральцев, выздоровело 712, умерло 28

16.12.2021 11:25

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

16.12.2021 11:12

Из-за халатности районных властей жители села Фершампенуаз остались без газа

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В Челябинской области обнаружен могильник телят и коров под открытым небом

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В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы» 

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В копейском Старокамышинске на пожаре в жилом доме погибли три человека

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Для южноуральских предпринимателей МТС запустила облачный бухгалтерский сервис

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Маруся, помурлычь. Как мы с котом умную колонку тестировали

16.12.2021 09:34

Перспективы «федералки» М-5 «Урал» в Челябинской области

15.12.2021 23:24

Живой скелет: собака умершего челябинца почти два месяца была заперта на балконе без еды и воды

15.12.2021 19:54

Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска

15.12.2021 18:34

Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря

15.12.2021 18:28

В четверг в Челябинской области ожидается снег

15.12.2021 18:08

Удаленная работа с 1С: возможности, преимущества

15.12.2021 17:16

В Челябинской области число классов и школ, переведенных на дистант, пока не уменьшается

15.12.2021 16:40

Участок М-5 Челябинск – Екатеринбург строится с опережением планов

15.12.2021 16:10

Спортивный «Оскар» состоялся в Курчатовском районе Челябинска

15.12.2021 16:03

Ползала на передних лапах: в Челябинске спасли попавшую в беду собаку

15.12.2021 15:59

Южноуральские семьи, воспитывающие детей с фенилкетонурией, будут получать пособие

15.12.2021 15:43

Молодые южноуральцы с особенностями развития стали самостоятельнее благодаря проекту «Школа жизни»

15.12.2021 13:58

«Ростелеком» рассказал Деду Морозу про самые популярные цифровые подарки к Новому году

15.12.2021 13:10

В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 15 школ и 1089 классов

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15.12.2021 12:59

За сутки заболело ковидом 612 южноуральцев, выздоровело 739, умерло 30

15.12.2021 12:28

Одолжить деньги жителям Челябинской области поможет новый сервис Сбера «Дать в долг» 

15.12.2021 12:18

Главный полицейский Южного Урала представил коллегам новых руководителей в погонах

15.12.2021 12:15

ОНФ помогает многодетной матери из Магнитогорска справиться с тяжелой жизненной ситуацией

15.12.2021 11:38

Лучший поставщик: ММК в очередной раз наградил своих самых надежных партнеров

15.12.2021 11:36

Миасские депутаты дали старт новым инициативным проектам

15.12.2021 11:31

Сумма на исполнение наказов миасскими депутатами может составить полтора миллиона рублей

15.12.2021 11:11

Поможем Гектору! «Зеленые» и Карен Даллакян организовали благотворительную акцию в поддержку амурского тигра-инвалида

15.12.2021 10:52

ММК улучшил позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России

15.12.2021 10:21

На реке Юрюзань в середине декабря «выросли» ледяные цветы

15.12.2021 10:12

Челябинцам рассказали, как будет ходить 31-й автобус в новом году

15.12.2021 09:47

Врачи ЧОКБ совершили чудо – на свет появился ребенок, выношенный в брюшной полости

15.12.2021 09:46

В Челябинске ночью горела типография на Свердловском тракте