Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 декабря.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинского городского округа.

В 10 часов состоится онлайн-конференция с ректором Евразийского астрологического института, учеником Павла Глобы - Олегом Лушниковым. Он расскажет, что нам сулят звёзды в 2022 году, будет ли он легче, чем 2021, какие возможности открывает новый год перед Челябинском и Челябинской областью.

В 11 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» пройдёт очная пресс-конференция с челябинским астрологом Александром Солодухиным. Он поделится своим астропрогнозом на 2022 год (Российская, 67, девятый этаж).

В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведет онлайн-конференцию, посвящённую основным тенденциям банковской сферы. Чем запомнился 2021 год в банковской сфере – цифровизацией? Постоянно меняющимися ставками? Кредитным бумом? Во что вкладывают деньги южноуральцы? Нет ли падения по ипотеке, и автокредитованию к концу года?

ДЛЯ СПРАВКИ

20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря – Международный день солидарности людей.

20 декабря в православном календаре - День памяти преподобного Нила Столобенского.

20 декабря в народном календаре – Амвросимов день.

20 декабря 1699 года вышел Указ Петра I о переносе празднования Нового года с первого сентября на первое января.

20 декабря 1991 года был упразднен Государственный банк СССР, все его активы и имущество на территории РСФСР переданы Центральному банку РСФСР (Банку России).

20 декабря 1944 года открылась Академия медицинских наук СССР.

20 декабря 1938 года в Москве была основана Государственная публичная историческая библиотека.