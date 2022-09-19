Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 сентября.

В 10 часов 30 минут состоится заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия» под руководством секретаря реготделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера (ул. Свободы, 153, региональный исполком партии «Единая Россия»).

В 11 часов состоится онлайн-урок школы здоровья «Первые признаки инфаркта». Спикер - врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Потапов. Из лекции вы узнаете, как распознать тревожные симптомы, указывающие на инфаркт и алгоритм действий, если у вашего близкого случился инфаркт.

В 14 часов состоится торжественное открытие федерального выставочного проекта «А о Петре ведайте…» (6+) в формате погружения в эпоху. Проект приурочен к 350-летию со дня рождения первого российского императора (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

С 13 часов 15 минут до 14 часов - работа интерактивных площадок.

С 14 часов до 14 часов 20 минут - церемония открытия проекта.

С 14 часов 20 минут до 14 часов 50 минут - первая экскурсия по экспозиции для гостей и журналистов.

В 14 часов 50 минут - пресс-подход с министром культуры Алексеем Бетехтиным, владыкой Алексием, представителями правительства Челябинской области и др.

В 18 часов состоится экскурсия «По улице Сибирской» в рамках проекта «Прогулки по Челябинску». Участники прогуляются по исторической части ул. Труда, до 1920 года носившей название ул. Сибирская, им расскажут об исторических объектах (встреча возле памятника М.И. Глинке, площадь Ярославского). Прогулка бесплатная. Запись по телефону 264-73-11 (с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов).

В 17 часов 30 минут состоится пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля «Джаз на большом органе». В рамках пресс-конференции пройдет церемония торжественного гашения почтовой карточки (открытки), созданной к фестивалю совместно с «Почтой России» (Челябинск, ул. Кирова, 78, концертный зал органной и камерной музыки «Родина»).

В 19 часов стартует IX международный фестиваль «Джаз на большом органе». Орган прозвучит в дуэте с ударными и этно-оркестром (Челябинск, ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родина»).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 сентября - День рекрутера в России.

20 сентября в православном календаре - День памяти преподобного Макария Оптинского.

20 сентября в народном календаре – Луков день.

20 сентября 1802 года - в России учреждены министерства вместо коллегий.

20 сентября 1862 года - в Петербурге открыта первая в России консерватория.

20 сентября 1862 года - в Новгороде открыт памятник «Тысячелетие России».