Анонсы событий и мероприятий на 21 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 декабря.

Состоится пресс-тур на Челябинское объединение «Радиотехнические системы» (РТС), которое выиграло международный конкурс на поставку 34 комплектов инструментальной системы посадки ILS 734 для аэропортов Индии (Челябинск, ул. Монакова, 1, корпус 1, въезд по улице Переселенческий пункт, со стороны стадиона «Локомотив»).

В 10 часов региональное отделение партии «Единая России» проведет мероприятие в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» (Челябинск, ул. Свободы, д. 153, РИК).

В 10 часов министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева посетит открывшийся после капитального ремонта филиал Детской городской поликлиники № 6 в Челябинске (ул. Барбюса, 71).

В 10 часов 30 минут состоится пресс-конференция главы города Магнитогорска Сергея Бердникова. Главной темой диалога градоначальника с журналистами станут итоги работы муниципалитета в 2022 году. Трансляция в сообществе администрации ВКонтакте.

В 13 часов состоится церемония награждения премиями губернатора Челябинской области одаренных детей и их наставников (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов, сбор СМИ в 12:30).

В выставочном зале Челябинского центра искусств открывается выставка «Росписи северной Двины». Проект знакомит с искусством народов Севера (ул. Сони Кривой, 30).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного уровня, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

21 декабря 2022 года - день зимнего солнцестояния.

21 декабря в календаре праздников славят - Карачун (Корочун).

21 декабря в народном календаре – Анфиса Рукодельница.

21 декабря – в 1925 году в Москве в здании Большого театра проведен официальный просмотр фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

21 декабря – в 1898 году Пьер и Мари Кюри открыли новый элемент, который они назвали Радий.

21 декабря – в 1846 году Роберт Листон провел первую в Европе хирургическую операцию с анестезией.