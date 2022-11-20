Анонсы событий и мероприятий на 21 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 ноября.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 13 часов состоится пресс-конференция на тему «Полис ОМС: что изменится для граждан с первого декабря в связи с изменением законодательства в сфере ОМС» (Челябинск, ул. Труда, 156, вход со стороны ул. Энгельса, рядом со входом в ресторан «Старый Ереван», третий этаж).

В 14 часов в администрации Магнитогорска состоится семинар «Любовь к клиенту с выгодой для бизнеса». Спикер расскажет, как сделать так, чтобы клиенты всегда возвращались, приводили новых более состоятельных клиентов, а команда пополнялась только профессионалами (пр. Ленина, 72, первый этаж, малый актовый зал).

В 18 часов в кинотеатре «Знамя» состоится бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков». Зрителям расскажут о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях наших ученых (Челябинск, ул. Кирова, 112).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации.

21 ноября – Всемирный день приветствий.

21 ноября - Всемирный день телевидения.

21 ноября - День бухгалтера в России.

21 ноября 2021 года - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

21 ноября в православном календаре - Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

21 ноября в народном календаре – Михайлов день.

21 ноября 1783 года состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре.