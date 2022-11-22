Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 ноября.

В 10 часов журналистам расскажут о работе Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в ОКБ №2, куда поступают на диагностику пациенты с подозрением на онкозаболевание. На вопросы ответят главный внештатный специалист онколог МЗ ЧО Дмитрий Ростовцев и специалисты Центра (Челябинск, ул. Гагарина, 18, взрослая поликлиника, вход со стороны Южного Бульвара).

С 10 до 11 часов состоится «Горячая линия» Управления Росреестра и Кадастровой палаты на тему: «Порядок внесения в ЕГРН изменений в результате перепланировки квартиры», телефон: 8 (351) 237-27-10.

В 11 часов в Челябинской областной клинической больнице расскажут о формировании и подготовке к отправке очередной партий гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (Челябинск, ул. Воровского, д. 70, ЧОКБ, холл корпуса №8).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Итоги реализации национального проекта «Культура» в Челябинской области в 2022 году» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 13 часов на площадке Образовательного центра №2 в Челябинске пройдет Всероссийский проект «Урок Цифры» по теме «Видеотехнологии» (Челябинск, ул. Головницкого, 5).

В 15 часов в мультимедийном парке «Россия - моя история» состоится круглый стол по теме «Неонацизм: история и современность». Спикеры: секретарь Челябинской Епархии Игорь Шестаков, приглашенный гость Отец Василик. Встреча пройдет в рамках открытого 22 ноября в парке выставочного проекта «Украина. На переломах эпох» (Челябинск, ул. Труда, д. 183).

В 14 часов 15 минут – пресс-подход.

В 15 часов – Круглый стол.

В 15 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книг из серии «Национальное достояние России. Выдающиеся ученые Урала». Издания посвящены ученым-физикам, внесшим существенный вклад в создание уникальных ядерных зарядов и ядерных боеприпасов (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 17 часов стартуют Открытые областные соревнования по боксу среди юниоров 2005-2006 годов рождения, посвященные памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане и Чечне. Турнир носит имя героя Евгения Алиханова (Магнитогорск, ул. Н. Шишка, 31, МУ СШОР «Динамо»).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска: мастер-классы, развивающие уроки и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения в Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

23 ноября - Международный день акварели.

23 ноября в православном календаре – День памяти святого Георгия Победоносца.

23 ноября в народном календаре – Родион и Ераст, Родион Ледолом.

23 ноября 1763 года Екатерина II учредила медицинскую коллегию, первым председателем которой стал барон Черкасов.

23 ноября 1831 года в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей – первый в России частный публичный музей.

23 ноября 1917 года Декретом Совнаркома упразднены сословия и гражданские чины дореволюционной России.