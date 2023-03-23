Анонсы событий и мероприятий на 24 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 марта.

Состоится региональный этап Международного фестиваля робототехники «РобоФинист» (Челябинск, ул. Черкасская, 1, спортивный комплекс «МЕТАР-спорт»).

С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли в Челябинске пройдет православная выставка-ярмарка. Она посвящена 410-летию воцарения династии Романовых в России (Челябинск, пр. Ленина, 35).

В 14 часов кандидат исторических наук, замдиректора Объединенного государственного архива Челябинской области Николай Антипин прочитает лекцию «Православные храмы старого Челябинска: история создания и уничтожения».

В 17 часов перед посетителями выступит народный коллектив ансамбль «Вечора».

В 10 часов 30 минут в Публичной библиотеке состоится лекция, посвященную самому знаменитому снайперу Советского Союза

В отделе краеведения ЧОУНБ пройдет лекция, посвященная Герою Советского Союза Василию Зайцеву. Мероприятие состоится 24 марта в 10.30. Спикер – Игорь Новиков, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

В 15 часов состоится митап «IT-сборка: из института в IT-компанию по умному алгоритму». Регистрация (Челябинск, ул. Труда, д. 153, гостиница «Малахит», зал «Сапфир»).

Организаторы - Минцифры Челябинской области и Центр развития цифровых технологий.

Участники - студенты IT-специальностей вузов, колледжей, молодые специалисты, а также руководители и HR-менеджеры ведущих IT-компаний.

В 15 часов в рамках проекта ЧелГУ «Зелёный понедельник» состоится открытое занятие «250 лет восстанию Пугачёва». Встречу проведёт Вячеслав Кузнецов – кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России и зарубежных стран историко-филологического факультета ЧелГУ (Челябинск, пр. Победы, 162В, третий корпус ЧелГУ, ауд. 206).

В 18 часов 30 минут состоится главное событие музыкального форума «Худсовет» - гала-концерт «От Баха до Пьяццоллы». В нем примут участие ведущие молодые солисты Москвы и Челябинский государственный симфонический оркестр. В программу также войдут три лучших номера, подготовленных наставниками и юными музыкантами - участниками проекта. Бесплатный билет на концерт можно получить здесь (Челябинск, ул. Плеханова, 41, ЮУРГИИ, Большой концертный зал им. Б. М. Белицкого).

В 19 часов в Доме архитектора состоится открытие новой выставки «Присутствие» от Метаграфики (Челябинск, проспект Ленина, 41А).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий Челябинской публичной библиотеки.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 марта - День штурманской службы ВВС России.

24 марта - Международный день борьбы с депрессией.

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.

24 марта - Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

24 марта в народном календаре – Ефимов день.

24 марта 1801 вследствие заговора убит российский император Павел I.