Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 августа.

Министерство социальных отношений Челябинской области организует пресс-тур, в ходе которого расскажет о возможностях социального контракта. В качестве примера будет показана осетровая ферма.

В 9 часов на железнодорожном вокзале Челябинска будут встречать группу школьников, которые прибывают в Челябинскую область из ЛНР. Для них организована «Университетская смена» на базе загородного учебно-образовательного центра «Юность» МГТУ им. Г.И. Носова.

В 11 часов состоится заседание Законодательного собрания Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, д. 114).

В 11 часов в Копейском городском округе состоится торжественное открытие библиотеки нового поколения (пос. Октябрьский, ул. Молодежная д. 9).

С 13 до 15 часов все желающие смогут погулять с Альпакой Дусей по территории Челябинского зоопарка (ул. Труда, 191).

В 14 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную открытию театрального сезона в Челябинском государственном театре кукол имени В. Вольховского.

В 17 часов ART FLOW приглашает всех желающих расписать свою одежду. Краски, кисти, баллончики и весь расходный предоставят организаторы бесплатно. Одежду для росписи нужно принести с собой (Челябинск, сквер «Алое поле», рядом с мостиком).

В 18 часов 30 минут состоится торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года по легкой атлетике. Турнир будет проходить с 25 по 28 августа на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челябинске (просп. Ленина, 84).

В 19 часов покажут спектакль по пьесе Анастасии Чернятьевой «Феня» (Челябинск, улица Каслинская, 137, Усадьба Рябининых).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша событий в библиотеках Централизованной библиотечной системы города.

ДЛЯ СПРАВКИ

25 августа – международный праздник День «Поцелуемся и помиримся»

25 августа в православном календаре - День памяти мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.

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25 августа 325 года - завершился Первый в истории христианства Вселенский Собор в Никее.

25 августа 1930 года экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли.