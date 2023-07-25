Анонсы событий и мероприятий на 26 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 26 июля.

В парках культуры и отдыха работают библиотеки под открытым небом:

В 12, 13 и 14 часов в парке «Сад Победы », у монумента «Защитникам Отечества ».

С 13 до 17 часов в центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром.

В 12 часов состоится пресс-конференция по темпам строительства и ипотечного кредитования в Челябинской области. Мероприятие приурочено к грядущему Дню строителя (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж).

В 10 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

В 19 часов на Летней эстраде Исторического музея начнется мастер-класс по историческим танцам. Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите воду. Вход свободный (ул. Труда, 100).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 июля - День дяди и тёти.

26 июля - День парашютиста.

26 июля - День загадывания загадок.

26 июля - День Конституции в Дагестане.

26 июля - День эсперанто.

26 июля - Всемирный день тофу.

26 июля - День единого голоса.

26 июля - День отца в Ульяновской области.

26 июля - Международный день сохранения мангровых экосистем.

26 июля - День холистической медицины.

26 июля 1805 года в Италии произошло извержение вулкана Везувий, пострадал город Неаполь.

26 июля 1867 года создано генерал-губернаторство Туркестан.

26 июля 1875 года основан Тульский станколитейный завод.

26 июля 1925 года впервые состоялся полет первого советского серийного пассажирского самолета «К-1».

26 июля 1934 года в Москве состоялась первая в СССР игра в поло.

26 июля 1951 года в Новгороде найдена первая берестяная грамота.

26 июля 1957 года в СССР запущена первая многоступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета.