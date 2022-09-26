Анонсы событий и мероприятий на 26 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 сентября.

В 8 часов состоится открытое внеурочное занятие «Разговоры о важном», которое посвящено Дню пожилых людей. Занятие проведет первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова (Челябинск, пр. Победы, 307А, академический лицей № 95).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов 30 минут первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт наградит более 30 победителей регионального этапа Международной премии «#МыВместе (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

В 15 часов в информационном агентстве ТАСС пройдёт пресс-конференция, посвящённая подведению итогов акции «Выбираю чистый воздух». Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в «ВКонтакте».

В 17 часов в Челябинске в Театре драмы имени Наума Орлова состоится торжественная церемония открытия хореографического сезона. Представители различных танцевальных направлений и организаций поделятся с коллегами по цеху своими творческими планами. Завершит церемонию концерт заслуженного коллектива народного танца из Северной Осетии «Горец» (Челябинск, пл. Революции, 6).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 сентября - Европейский день языков.

26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

26 сентября - Всемирный день контрацепции.

26 сентября 2022 года - Рош аШана - еврейский Новый Год.

26 сентября по народному календарю - Корнилье.