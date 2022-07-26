Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 июля (18+).

В 11 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. На все занятия необходима предварительная запись. Полная программа мероприятий. (3+)

В 10 часов стартует программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

В 10 часов на площадке «Гранады пресс» состоится онлайн-пресс-конференция, посвященная предстоящему легкоатлетическому пробегу «Парижский полумарафон», который пройдет в селе Париж Нагайбакского района в шестой раз. (18+)

В 17 часов выставочном зале ЧОУНБ начнется концерт ВИА «Держись», посвящённый творчеству Владимира Высоцкого. Вход бесплатный. (12+)

В 19 часов в Усадьбе Рябининых (Каслинская, 137) начнется моноспектакль Александра Майера по рассказу Михаила Зощенко «Деньги из голубой книги». (18+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

27 июля - День рождения гамбургера

27 июля - День работника МФЦ

27 июля - День прогулки с домашними растениями

27 июля – Праздник иконы Божией Матери «Елисаветградская»

27 июля - в народном календаре День Акилы, Дозоры

Именины 27 июля отмечают Ираклий, Николай, Константин, Степан, Петр, Иван, Федор