Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 27 сентября.

С 10 до 12 часов Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата проведут горячую линию по кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Телефон: 8 (351) 237-27-14, 8 (351) 728-75-00 (доб. 2264).

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Челябинск, ул. Кирова, д, 114).

В 11 часов в Челябинске состоится высадка деревьев в рамках акции «Посвящение ангелам. Свидетели правды» в память о погибших на Донбассе детях (Свердловский проспект, 59/2, сквер у Дворца пионеров и школьников).

Программа:

В 11 часов – начало акции, приветствие гостей церемонии открытия Аллеи памяти.

В 11 часов 25 минут - высадка саженцев на центральной части клумбы и установка памятной таблички под музыкальное сопровождение.

В 11 часов 45 минут - пресс-подход.

В 15 часов состоится торжественная церемония открытия межрегиональных военно-поисковых сборов «К поиску готов!». Церемония пройдет в клубе войсковой части 89547, 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии, Чебаркуля.

В 18 часов состоится экскурсия «По улице Ивановской» в рамках проекта «Прогулки по Челябинску». Участники прогуляются по исторической части ул. Труда и части набережной р. Миасс с обзором объектов дореволюционного Челябинска, объектов советского периода и современных зданий (встреча возле памятника С.С. Прокофьеву, напротив филармонии). Прогулка бесплатная. Запись по телефону 264-73-11 (с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов).

ДЛЯ СПРАВКИ

27 сентября - Всемирный день туризма.

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России.

27 сентября - День Государственности Республики Саха (Якутия).

27 сентября в православном календаре - Праздник Воздвижения Креста Господня.

27 сентября по народному календарю – Воздвиженье.

27 сентября 1783 года на воду спущен первенец Черноморского флота России – парусный корабль «Слава Екатерины».