Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 сентября.

В 8 часов состоится инфотур на ГЛК «Егоза» (Кыштымский городской округ), где на средства гранта губернатора реализуется проект по созданию сети экотроп, соединяющих вершины Сугомак и Егозу.

Программа:

В 8 часов - сбор группы у Правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

С 8 часов 10 минут до 10 часов 30 минут – трансфер на ГЛЦ «Егоза»

С 10 часов 30 минут до 12 часов 30 минут – презентация проекта. Подъем по самой короткой экотропе – на гору Егозу (1,4 километра в одну сторону).

В 10 часов состоится встреча со сборной командой Донецкой и Луганской Народных Республик, которая выступит на турнире по кикбоксингу в (Челябинск, ул. Труда, 179, Магнитогорске Radisson Blu Hotel, конференц-зал).

В 10 часов состоится пресс-конференция «Презентация благотворительного вечера «Добрые сердца 2022» (Челябинск, ул. Красная, 4, офис 611, пресс-центр медиагруппы «Комсомольская правда»).

С 10 до 12 часов Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата проведут горячую линию по кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Телефон: 8 (351) 237-27-14, 8 (351) 728-75-00 (доб. 2264).

В 11 часов базе ЧГПГТ им. А.В. Яковлева состоится открытие учебно-тренировочной площадки для сопровождения проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наставники из числа педагогов и воспитателей научат воспитанников техникума важным навыкам социального опыта самостоятельной жизни (Челябинск, ул. Гагарина, д. 56).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Тренды в эстетической медицине 2022» (Челябинск, ул. Красная, 4, офис 611, пресс-центр медиагруппы «Комсомольская правда»).

В 13 часов состоится церемония открытия Всероссийских соревнований по конному спорту (выездка, конкур, троеборье) среди студентов (Сосновский район, поселок Кременкуль, ул. Трактовая, 10, конно-спортивный клуб «Рифей»).

В 9 часов – начнутся соревнования.

В 14 часов состоится пресс-конференция «Чем удивит «Урал мастеровой» в 2022 году» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 15 часов состоится пресс-конференция «Благоустройство дворов и общественных пространств» (Челябинск, ул. Красная, 4, офис 611, пресс-центр медиагруппы «Комсомольская правда»).

В 15 часов состоится пресс-конференция по благоустройству дворов и общественных территорий. Все ли сделали, что планировали в этом году, какие планы на 2023 год и как делать свой двор уютным на бюджетные средства (Челябинск, ул. Красная, д. 4, шестой этаж, пресс-центр КП-Челябинск).

В 18 часов 30 минут в рамках Всемирного дня сердца врачи Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска расскажут о том, как предостеречь себя от серьезных заболеваний, и научат правильно оказывать неотложную помощь при инфаркте миокарда. Все желающие смогут по окончании лекции проверить состояние своего сердца. Регистрация (Челябинск, улица Каслинская, д. 137, центр «Усадьба Рябининых»).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 сентября – Международный день всеобщего доступа к информации.

28 сентября – День Деловой книги в России.

28 сентября – День работника атомной промышленности в России.

28 сентября – День генерального директора в России.

28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства.

27 сентября по народному календарю – Никита Гусятник.