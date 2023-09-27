Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 28 сентября.

Председатель Комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников объедет в Челябинске объекты дорожного ремонта и строительства.

В Челябинске проходят два соревнования по плаванию (бассейн Строитель, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14):

Чемпионат Челябинской области по плаванию. Соревнования являются отбором в состав сборной команды Челябинской области по плаванию на чемпионат и первенство УрФО (25 м).

Областные соревнования по плаванию. Соревнования являются отбором в состав сборной команды Челябинской области по плаванию на всероссийские соревнования "Юность России" (25 м).

В ознаменование всемирного дня борьбы с бешенством ОГБУ «Челябинская ветстанция» по первое октября проводит профилактическую, бесплатную иммунизации собак и кошек против бешенства, принадлежащих гражданам (Челябинск, ул. Университетская набережная, 52).

В Челябинске проходит XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа (конгресс-холл «Таганай», ул. Труда, д. 181).

В 10 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке начнется VI Всероссийская научно-практическая конференция «Архив в социуме — социум в архиве», посвященная 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса. Конференция организуется Объединенным государственным архивом Челябинской области и Государственным комитетом по делам архивов Челябинской области при поддержке фонда «История Отечества» (пр. Ленина, 60).

В 11 часов состоится 41-е заседание Законодательного Собрания Челябинской области (ул. Кирова, д. 114, большой зал, 3-й этаж).

В 11 часов Управление Росреестра по Челябинской области проводит пресс-конференцию на тему: «Дачная амнистия» и основные вопросы оформления загородной недвижимости» (пресс-центр «Комсомольская правда», ул. Красная, д. 4, 6 этаж).

В 11 часов 30 минут состоится пресс-конференция, посвященная старту восьмого сезона Международного социального проекта «Красота в тебе» (пресс-центр «АиФ», ул. Российская, 67, 9 этаж).

В 13 часов состоится церемония награждения победителей и лауреатов регионального этапа Российской Национальной премии "Студент года - 2023" среди образовательных организаций профессионального и высшего образования. В мероприятии примут участие начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина и председатель Челябинской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Оскар Наймиллер (ParkCity, ул. Лесопарковая, 6, 2 этаж).

В 14 часов состоится открытие обновленной модельной библиотеки имени Аси Горской. В церемонии примут участие заместитель министра культуры Ирина Анфалова-Шишкина, заместитель Главы Челябинска Сергей Авдеев (ул.Воровского, 63-а).

В 14 часов в Челябинский центр искусств проведет праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. В концерте примут участие детские творческие коллективы города (ул. Сони Кривой, 30).

В 16 часов 30 минут ИЦАЭ Челябинска проведёт творческую встречу «ИЦАЭ OPEN. Атомное сердце». Эксперты поделятся интересными фактами и помогут разобраться, так ли страшна радиация, и сколько единиц облучения мы получаем каждый день (Ул. Энгельса, 107).

Программа:

16:30 — клуб любителей настолок.

17:00 — урок «Просто о сложном: радиация».

18:00 — лекция «Термодинамика: равновесная и неравновесная».

В 17 часов открывается новая выставка «От барокко до бидермайера. Западноевропейская живопись и скульптура XVII - начала XX веков из собрания Челябинского государственного музея изобразительных искусств» (пл. Революции, 1).

В 17 часов 30 минут в преддверии Дня пожилого человека клуб «Шершни» приглашает на Квиз «Бабушки или внуки». Осеннее настроение, восхитительные эмоции и незабываемые впечатления Вам подарят творческие коллективы Клуба «Шершни» (микрорайон Шершни, ул. Центральная, 3 а).

В честь 140-летия Свято-Симеоновского кафедрального собора, по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в Челябинске пройдут мероприятия. Место проведения - Свято-Симеоновский кафедральный собор, классы воскресной школы на третьем этаже.

В 18 часов - Концерт на гуслях: иерей Александр Астраханцев.

В 19 часов - Молодёжный гитарник .

В 18 часов ДК "Бригантина" приглашает «Пока все дома», посвященный Дню пожилого человека (поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10а).

В 18 часов 30 минут Челябинцев зовут отметить открытие дизайнерского бренда одежды «ЭНСО» (ТРК «Горки», 2 этаж, отдел «ЭНСО»).

В 18 часов 30 минут начнется церемония открытия фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА-2023». Почетными гостями которой станут экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Хлестов и экс-игрок ФК «Локомотив» (Москва) и «Динамо» Руслан Пименов. В турнире примут участие юные футболисты из 15 регионов России – 32 лучшие детские команды (село Долгодеревенское, стадион «Олимп»).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День пожилого человека.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 сентября - День тульского пряника.

28 сентября - Всемирный день моря.

28 сентября - День рассматривания мелочей.

28 сентября - День работника атомной промышленности.

28 сентября - День свободы от голода.

28 сентября - День генерального директора.

28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства.

28 сентября - День деловой книги.

28 сентября - Международный день безопасных абортов.

28 сентября - День рождения ломбарда.

28 сентября - Международный день права знать.

28 сентября - Международный день всеобщего доступа к информаци.

28 сентября - День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ.

28 сентября - Международный день поке.

28 сентября - Всемирный день бестраншейных технологий.

28 сентября - День наставника в Ульяновской области.

28 сентября 1864 года учрежден Первый Интернационал - Международное Товарищество Рабочих.

28 сентября 1904 года в Санкт-Петербурге открылся Академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской.

28 сентября 2009 года индийский космический зонд «Чандраян-1» обнаружил на Луне воду.