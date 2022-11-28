Анонсы событий и мероприятий на 29 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 ноября.

В 10 часов начнется Южно-Уральский гражданский форум-2022. Программа (Челябинск, ул. Труда, 179, Radisson Blu Hotel).

В 10 часов – работа фотозон, интерактивных площадок, регистрация участников.

В 10 часов 50 минут – пленарная дискуссия «НКО и государство – сотрудничество в развитии и поиске кадров», в которой примет участие губернатор Алексей Текслер.

В 13 часов 15 минут – дискуссия «Хорошо там, где мы есть. Формирование золотого кадрового резерва Челябинской области». Модератор – Ирина Текслер.

В 15 часов – дискуссия «Настоящее и будущее НКО: риски и перспективы».

В 10 часов в Челябинске состоится конференция по информационной безопасности «гИБЧе». На конференции пройдет бесплатный интенсив «Цифровая крепость: пять шагов к информационной безопасности», который могут посетить любой желающий, кого интересует защита персональных данных и безопасность в Интернете (Челябинск, пр. Ленина, д. 35, Конгресс-холл Центра международной торговли, регистрация с девяти часов).

Деловая программа включает:

- воркшопы по кибербезопасности для профессионалов и начинающих ИБ-специалистов,

- выставка «Кибербезопасность организаций в изменившейся реальности: новые вызовы и решения».

В программу для широкой аудитории входят:

- интенсив «Цифровая крепость: пять шагов к информационной безопасности» — об угрозах, с которыми взрослые и дети сталкиваются в Сети, и способах защиты от них;

- киберквиз для студентов специальности «Информационная безопасность»;

- квиз «Безопасный Интернет» для школьников;

- кейс-чемпионат по медиа-информационной грамотности для школьников;

- презентация сервисов мониторинга детской активности в Интернете.

В 10 часов в рамках IX областных Рождественских образовательных чтений состоится открытая лекция «Исторические корни патриотизма в России». Лектор: кандидат культурологии, доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, член Совета Императорского Православного Палестинского общества Олег Робинов. Будет организована прямая трансляция (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36 «А», ауд. 41, 49).

В 10 часов состоится пресс-конференция «Итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» в 2022 году в Челябинской области». Организаторы: медиахолдинг «Гранада Пресс» и региональный ФРП.

С 10 до 18 часов состоится форум «Строительство и продажи недвижимости. Прогнозы и стратегии 2023» (Челябинск, ул. Российская, д. 110, к.1, офисный центр Greenplex, конференц-зал центра «Мой бизнес», первый этаж).

Программа:

С 10 часов до 10 часов 30 минут - сбор гостей и участников.

С 10 часов 30 минут до 13 часов 30 минут - деловая программа: строительство, девелопмент, финансы, господдержка.

С 14 до 15 часов - лекторий: дизайн, архитектура и философия общественных пространств.

С 15 часов до 16 часов 30 минут - деловая программа: маркетинг, коммуникации, IT.

С 16 часов 30 минут до 18 часов - награждение победителей премии «Лучший строитель 2022», лотерея.

С 11 до 17 часов Цент поддержки экспорта Челябинской области проведет мастер-класс «ТОП-5 проблем экспортного контракта 2023: новые механизмы и их применение» (Челябинск, ул. Российская 110 / к1, Малый зал «Мой бизнес», второй этаж).

В 12 часов в рамках IX областных Рождественских образовательных чтений состоится открытая лекция «Духовный путь Николая Гоголя», которую прочитает кандидат культурологии, доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, член Совета Императорского Православного Палестинского общества Олег Робинов. Он много лет проработал научным сотрудником в музее «Дом Гоголя» в Москве, превосходно разбирается в биографии и творчестве великого писателя. Будет организована прямая трансляция (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36 «А», ауд. 41, 49).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году в Челябинской области». Спикер: Алексей Нечаев, министр дорожного строительства и транспорта региона.

В 17 часов в рамках Рождественских чтений в ЮУрГУ состоятся три лекции (Челябинск, проспект Ленина, 76, аудитория 244 главного корпуса Южно-Уральского государственного университета).

Прозвучат доклады:

- «Современные церковные расколы как глобальный вызов единству Русской Православной Церкви».

- «Пути развития церковного изобразительного искусства Урала: региональное своеобразие при единстве художественных задач».

- «Формирование храмовой культуры Москвы в первой половине XIX века».

В 17 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит представителей студенческих отрядов Челябинской области на торжественном слете, посвященном окончанию 59-го трудового семестра (Челябинск, ул. Труда, 153, конгресс-отель «Малахит», зал «Изумрудный»).

С 18 часов 30 минут до 22 часов 30 минут Челябинское региональное благотворительное общественное движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» организует VI Благотворительный караоке-турнир «ПереПОЙ!» (Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 6, отель Park City, караоке-бар «ELVIS»).

В 18 часов 30 минут в ЮУрГУ состоится благотворительный вечер, в рамках которого покажут спектакль «Золушка». Все собранные средства от продажи билетов будут переданы Челябинской областной детской клинической больнице и благотворительному движению «Искорка Фонд». Мероприятие приурочено ко Всемирному Дню благотворительности (Челябинск, пр. Ленина, 85, главный корпус ЮУрГУ, актовый зал).

АФИША детских библиотек Челябинска.

АФИША событий библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

29 ноября - Международный день солидарности с палестинским народом.

29 ноября в православном календаре - День памяти апостола и евангелиста Матфея.

29 ноября 2021 года в календаре еврейских праздников – Ханука.

29 ноября в народном календаре – Матвеев день.

29 ноября 1783 года - День буквы Ё – в русскую азбуку введена буква Ё.

29 ноября 1924 года - День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП).