Анонсы событий и мероприятий на 30 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 30 июня.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании совета Челябинского регионального отделения ООО «СоюзМаш России».

XXIX Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества пройдёт с 30 июня по 2 июля на живописной поляне вблизи села Демарино Пластовского района. Это один из самых масштабных фестивалей в России. В прошлом году Бажовский фестиваль посетили 55 тысяч человек.

В Государственном историческом музее Южного Урала откроется выставка «Синяя сказка. Гжель» (ул.Труда, 100).

В 11 часов Центр управления регионом Челябинской области проведёт пресс-конференцию «Актуальные вопросы профилактики бешенства». В Челябинской области участились случаи нападения диких животных на людей.Спикеры расскажут о мерах профилактики и защиты (Воровского, 46, 2-й этаж, конференц-зал).

В 11 часов в пресс-центре «Комсомольской правды – Челябинск» в рамках проекта «Лучший строитель» пройдет круглый стол «Новый уровень комфорта: что построят в Челябинске в 2023 году». Эксперты обсудят самые заметные строительные проекты 2023 года в Челябинске, а также расскажут о сегодняшних трендах и рисках в строительной сфере ( ул. Красная, 4, 6-й этаж).

В 12 часов состоится торжественная презентация второго этажа Дома Покровского. Экскурсии по второму этажу по новой купеческой экспозиции, воссозданной по инициативе директора Исторического музея Владимира Богдановского с подлинной мебелью 19 века (ул. Труда 98).

В 12 часов на улице Кирова в выставочном пространстве областного архива у памятника добровольцам-танкистам начнет работу новая выставка «Хранители наследия». Она посвящена двум юбилеям: 125-летию со дня основания публичной библиотеки и 100-летию открытия областного музея.

В 13 часов начнется заседание Общественного Штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области в 2023 году. В ходе заседания планируется обсудить избирательные кампании 2023 года на территории Челябинской области и развитие института общественного наблюдения в условиях цифровизации избирательного процесса (ул. Сони Кривой, 56, 6-й этаж).

В 14 часов в Международный день астероида, медиахолдинг «Гранада Пресс» организует пресс-конференцию в Астрокомплексе педагогического университета (пр. Ленина, 69).

В 19 часов начнется международный Фестиваль моды и музыки в Магнитогорске. Международный Фестиваль Моды и Музыки ПОЛОВОДЬЕ-2023 – показ эксклюзивной одежды российских дизайнеров, после показа одежды, вы сразу сможете ее приобрести (парк «Притяжение», Магнитогорск, Советская, 132).

ДЛЯ СПРАВКИ

30 июня - День экономиста.

30 июня - День разбрасывания монеток.

30 июня - Всемирный день социальных сетей.

30 июня - Международный день Сейлор Мун.

30 июня - Международный день астероида.

30 июня - День радиотехнических войск противовоздушной обороны (РТВ ПВО СССР).

30 июня - День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ.

30 июня - Международный день парламентаризма.

30 июня 1908 года произошло падение Тунгусского метеорита.

30 июня 1944 года основана Академия медицинских наук СССР, ныне Российская академия медицинских наук - РАМН.

30 июня 1948 года впервые в мире был продемонстрирован точечный транзистор.

30 июня 1972 года впервые применена дополнительная високосная секунда.

30 июня 1994 года принят стандарт директив для поисковых роботов robots.txt.