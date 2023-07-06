Анонсы событий и мероприятий на 7 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 7 июля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Троицкий городской округ. Глава региона примет участие в торжественной части открытия IV Международной XII Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России», а также осмотрит несколько объектов благоустройства.

В Агаповском районе в п. Южный будет проведена встреча с местными жителями по вопросу информирования о программе социальной газификации и льготах Правительства Челябинской области на приобретение газового оборудования для разных категорий граждан. А также состоится инспекция газопровода «Путь Октября» в Кизильском районе Челябинской области. Объект протяженностью 22 тыс. метров позволит газифицировать свыше 1 тыс. жителей одноименного поселка, школу, детский сад, дом культуры, амбулаторию, 13 магазинов, пекарню, столовую и 7 предприятий сельского хозяйства.

С 7 по 9 июля XVI фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» пройдёт в музее-заповеднике «Аркаим». Этнофестиваль в этом году пройдет в День семьи, любви и верности и будет посвящен традиционному семейному празднику. Вас ждет много интересного, необычного и, конечно же, душевное тепло аркаимского лета. Все мероприятия в рамках фестиваля бесплатные. Программа фестиваля тут.

С 7 по 9 июля в вейк-парке «Дамба» пройдут Всероссийские соревнования по кабельному вейкборду «Метеорит». Состязание рейтинговое, проводится по правилам Международной федерации воднолыжного спорта и вейкбординга. Посмотреть на захватыватывающие трюки райдеров сможет любой желающий. Вход свободный (вейк-парке «Дамба»).

Программа на сегодня:

10:00 Начало соревнования.

10:00 - 14:00 Свободные тренировки.

12:00 Завершение онлайн регистрации.

12:00 - 15:00 Подтверждение регистрации райдеров.

14:00 - 15:00 Перерыв.

15:00 - 21:00 Официальная тренировка.

В 12 часов 15 минут начнется игровая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, мастер-класс на площадке у ДК Новосинеглазово (ул. Челябинская, 7).

В 17 часов в Публичной библиотеке начнется вечеринка «Игры нереальности». Организаторы ждут вас на игры для большой (или не очень) компании друзей с реквизитом и незамысловатыми подручными средствами. Мероприятие бесплатное, необходима предварительная запись (пр. Ленина, 60, выставочный зал на 3-м этаже).

В 17 часов 30 минут на территории около клуба «Шершни» пройдет праздничная программа «Ромашковое счастье». В программе: выступление творческих коллективов, мастер-класс по изготовлению «Ромашки», тематическая фотозона, подвижные семейные игры и конкурсы (Челябинск, микрорайон Шершни, ул. Центральная 3а).

В 18 часов на открытой площадке Алого поля в напряженных баталиях сойдутся сильнейшие игроки Урала. Турнирная сетка будет состоять из 16 участников. Игры пройдут на выбывание. 14 участников будут приглашены напрямую организаторами, а остальные два участника будут выбраны из числа всех желающих (Свердловский проспект 59).

В 18 часов 30 минут мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности начнется в ДК "Сокол", поселок Аэропорт. Гости узнают историю праздника, символы и культурное значение (ул. 1-я Увельская, 1).

В 19 часов открытие этнофестиваля «Аркаим».

В 20 часов в Челябинске на открытой площадке около памятника Курчатову пройдет грандиозный концерт Заслуженной артистки Российской Федерации и Республики Татарстан Аиды Гарифуллиной и Симфонического оркестра Челябинской области.

В 21 час 30 минут в сквере Искусств на набережной Миасс начнется показ фильма Андрея Кончаловского "Романс о влюблённых".

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

7 июля - Иван Купала.

7 июля - Глобальный день прощения.

7 июля - Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.

7 июля - День подсчёта камешков на мостовой.

7 июля - День республики Северная Осетия.

7 июля - День рождения авиалесоохраны РФ.

7 июля - День шрифта «Comic Sans».

7 июля 1881 года опубликована сказка «Пиноккио».

7 июля 1946 года в Ленинграде открылся Московский парк Победы.

7 июля 1947 года основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний.