Анонсы событий и мероприятий на десятое января (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на десятое января.

В 17 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 17 до 19 часов - Театрализованная игровая программа «Сказочные подарки Золотой рыбки».

С 17 до 19 часов - Игровая программа «Море волнуется раз…».

С 17 до 20 часов - Новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В 17 часов Клуб «Музыкальный вторник» приглашает любителей «винила» на встречу: «Юнона» и «Авось» – история любви» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина).

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения

ДЛЯ СПРАВКИ

10 января – День инженера-механика ВМФ России.

10 января в православном календаре - День памяти 20000 мучеников.

10 января в народном календаре - Домочадцев день или Рождественский мясоед.