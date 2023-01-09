09.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на десятое января (18+)
09.01.2023
Женихов и невест приглашают зарегистрировать брак в зеркальную дату
09.01.2023
Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор
09.01.2023
В Ашинском районе фура «смяла» иномарку
09.01.2023
В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца
09.01.2023
Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО
Анонсы событий и мероприятий на десятое января (18+)
08.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое января (18+)
07.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на восьмое января (18+)
06.01.2023
Анонсы событий и праздничных мероприятий на седьмое января
05.01.2023
Анонсы событий и праздничных мероприятий на шестое января
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022