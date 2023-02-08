Анонсы событий и мероприятий на девятое февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий девятое февраля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Копейский городской округ.

В девять часов 45 минут в ЮУрГУ состоится лекция «Технологии». Заместитель управляющего Челябинским отделением 8597 ПАО Сбербанк Евгений Серяпин расскажет о цифровизации в современном мире, искусственном интеллекте и разработках Сбера в данном направлении (Челябинск, проспект Ленина, д. 87, корпус 3Б, аудитория 434).

В 10 часов 20 минут в школе № 15 Челябинска пройдет молодежная акция «Письмо защитнику Отечества». Учащиеся напишут слова поддержки участникам специальной военной операции и поздравят их с приближающимся праздником (Челябинск, ул. Ширшова, д. 9, основное здание).

С 14 до 17 часов состоится Всероссийская горячая линия по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость. На звонки жителей Челябинской области по телефону 8 (351) 260-35-81 ответят эксперты регионального Управления Росреестра.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ПЛАН спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения на период, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Девятого февраля - День работника гражданской авиации России.

Девятого февраля - Международный день стоматолога.

Девятого февраля – Международный день пиццы.

Девятого февраля по народному календарю – Златоустьев огонь.

Девятого февраля 1895 года - День рождения волейбола.

Девятого февраля 1897 года стартовала первая полная перепись населения Российской Империи.

Девятого февраля 1923 года в СССР принято постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».