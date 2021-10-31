Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое ноября.

В 10 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит прививочный пункт во дворце спорта «Юность» (Свердловский проспект, 51).

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов в сквере на площади Революции Челябинска начнутся работы по замене аварийных елей (сбор у памятника Ленину).

В 11 часов в режиме онлайн состоится Уральский молодежный кинофорум в рамках Всероссийского молодежного кинофорума. Пройдет мастер-класс ведущего продюсера МТС Медиа Сергея Маевского «Что ищут онлайн-платформы?».

В 18 часов 30 минут состоится выступление трио блистательных солистов Московской филармонии. Камерный ансамбль в составе известных академических музыкантов с мировыми именами - Павла Милюкова (скрипка), Филиппа Копачевского (фортепиано), Александра Рамма (виолончель) исполнит музыку Брамса, Мендельсона и Шостаковича (ул. Труда, 92А, концертный зал им С.С. Прокофьева).

ДЛЯ СПРАВКИ

Анонсы событий и мероприятий на первое ноября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое ноября.

В 10 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит прививочный пункт во дворце спорта «Юность» (Свердловский проспект, 51).

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов в сквере на площади Революции Челябинска начнутся работы по замене аварийных елей (сбор у памятника Ленину).

В 11 часов в режиме онлайн состоится Уральский молодежный кинофорум в рамках Всероссийского молодежного кинофорума. Пройдет мастер-класс ведущего продюсера МТС Медиа Сергея Маевского «Что ищут онлайн-платформы?».

В 18 часов 30 минут состоится выступление трио блистательных солистов Московской филармонии. Камерный ансамбль в составе известных академических музыкантов с мировыми именами - Павла Милюкова (скрипка), Филиппа Копачевского (фортепиано), Александра Рамма (виолончель) исполнит музыку Брамса, Мендельсона и Шостаковича (ул. Труда, 92А, концертный зал им С.С. Прокофьева).

ДЛЯ СПРАВКИ

Первое ноября - Международный день вегана.

Первое ноября - День гадания на кофейной гуще.

Первое ноября - День судебного пристава в России.

Первое ноября в народном календаре – Иванов день, Проводы осени.