Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое апреля.

В девять часов 30 минут в Челябинске состоится форум, на котором обсудят заключение и исполнение госконтрактов промышленными предприятиями, Специалисты «Экспертно-аналитического центра ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт-275» проведут консультации по гособоронзаказа (Челябинск, ул. Российская 110, корпус 1, офисный центр «Гринплекс»).

В 10 часов состоится пресс-конференция «Модернизация трамвайной инфраструктуры в Челябинске». (Челябинск, ул. Васенко, 63, четвертый этаж, пресс-центр «Гранада Пресс»).

В 10 часов начнется VII Уральский вернисаж науки и бизнеса (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 12, театральный корпус ЧелГУ, актовый зал)

С 10 до 11 часов специалисты Управления Росреестра по Челябинской области и регионального филиала ППК «Роскадастр» проведут «горячую линию» по теме «Актуализация кадастровой стоимости объектов капитального строительства в 2023 году». Телефон: 8(351) 237-27-14.

С 12 до 16 часов состоится региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Трое победителей отправятся в «Артек» представлять регион в финале самого масштабного литературного конкурса страны (Челябинск, ул. Коммуны, 69, городская детская библиотека им. М. Горького).

В 18 часов в храме благоверного князя Александра Невского города Челябинска пройдёт мастер-класс по изготовлению медицинских салфеток для нужд Специальной военной операции (Челябинск, Свердловский проспект, 59А).

Изделия стерилизуют в лечебном учреждении, а затем перешлют на склад в Белгород. Оттуда средства гигиены направят в госпитали.

С 18 до 20 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится книжный своп «Редкий дар» - книгообмен редкими книгами, выпущенными до 1950 года малым тиражом (Челябинск, пр. Ленина, 60).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотеки Централизованной библиотечной системы Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Пятое апреля - Международный день нравственности.

Пятое апреля - Международный день супа.

Пятое апреля по народному календарю Никонов день.

Пятого апреля 1722 года была открыта земля, названная островом Пасхи.

Пятого апреля 1991 года - день рождения авиационной группы «Русские Витязи».