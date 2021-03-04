Анонсы событий и мероприятий на пятое марта

Челябинцев зовут на службу по контракту

В Увельском районе пьяная женщина отказалась выходить из горящего дома

МВД России: уголовное дело в отношении застройщика Сребрянского и его родственника составило порядка 300 томов

Жители Челябинска могут бесплатно защитить своих питомцев от бешенства

Анонсы событий и мероприятий на пятое марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое марта.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведёт онлайн пресс-конференцию «Как Госжилинспекция контролирует начисления за услуги ЖКХ».

В 11 часов АиФ Челябинск проведет на платформе ZOOM онлайн-конференцию, посвящённую теме качества продуктов питания и цен на них.

В 12 часов состоится брифинг «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» (Челябинск, ул. Кирова, 159, ЧелябинскСити, конференц-зал №1).

В Челябинске стартует первенство и чемпионат Уральского федерального округа по эстетической гимнастике (на базе спортивно-учебного комплекса ЮУрГУ).

В Челябинском музее изобразительных искусств продолжится фестиваль каменерезного и декоративно-прикладного творчества «Огни Урала». Представлены изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитная бижутерия, а также интерьерные вещи, минералогические образцы, камни-талисманы, предметы декоративно-прикладного искусства. (пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова).

ДЛЯ СПРАВКИ

Пятого марта по народному календарю День Катыша. День памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, жившего на Сицилии в восьмом веке. В этот день на Руси в последний раз катались с горок.

Пятого марта 1711 года Указом Петра I учрежден Сенат.