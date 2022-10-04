Анонсы событий и мероприятий на пятое октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое октября.

В 10 часов в Магнитогорске состоится отборочный инклюзивный фестиваль «На одной сцене» (пр. Пушкина. д 19, Левобережный дворец творчества металлургов).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвящённая условиям, в которых трудятся южноуральцы (Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 11 часов 30 минут Алексей Текслер вручит премии губернатора Челябинской области работникам образования в честь профессионального праздника. В 2022 году награды удостоены 50 сотрудников образования Южного Урала (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

В 13 часов 30 минут состоится презентация проекта по созданию кампуса мирового уровня в Челябинске. В мероприятии принимает участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В присутствии главы региона также состоится подписание концессионного соглашения о реализации проекта. Сторонами соглашения выступают министерство образования Челябинской области и Группа ВТБ (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

В 16 часов состоится бесплатный мастер-класс по игре на гитаре (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, Коралловый зал молодежного отдела Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

5 октября - Всемирный день учителя.

5 октября - Всемирный день архитектуры.

5 октября - День работников уголовного розыска России.

5 октября по народному календарю – Иона и Фока Листопадная.

5 октября 1918 года в РСФСР основан советский уголовный розыск.