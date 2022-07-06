Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на седьмое июля (18+).

С 10 до 12 часов Росреестр Челябинской области и региональная Кадастровая палата проведут «горячую» линию для южноуральцев на тему «Порядок исправления реестровых ошибок в сведениях ЕГРН». Телефон: 8 (351) 728-75-00 (добавочный номер - 2163).

В 10 часов 15 минут состоится выезд средств массовой информации Челябинска на объекты благоустройства общественных пространств Металлургического района – осмотр объектов проведут глава города Наталья Котова, депутаты Челябинской городской Думы, представители партии «Единая Россия» (отъезд от администрации Челябинска, площадь Революции, 2).

В 11 часов состоится творческая встреча с главным режиссером Челябинского Молодежного театра Иваном Миневцевым, который поделится секретами своей профессии, расскажет о важности современной драматургии, а также о работе над своими спектаклями. Желающие смогут задать вопросы. Мероприятие состоится при поддержке отдела по культуре Челябинской епархии (Челябинск, конференц-зал Челябинского епархиального управления, Кыштымская, 34).

В 12 часов детский технопарк «Кванториум» совместно с компанией «Ростелеком» проведут день кибербезопасности - «Безопасные каникулы». Участие бесплатное. Регистрация онлайн (Челябинск, улица Орджоникидзе, 50).

В 12 часов 30 минут состоится онлайн-лекция «Цифровая антропология» (Челябинск, Дом архитектора, проспект Ленина, 41-А).

В 13 часов Центральная библиотека имени Пушкина приглашает взрослых и детей на «Посиделки в старинном стиле», посвященные Дню семьи, любви и верности. Участники программы смогут узнать рецепты выращивания и заваривания уральского чая на горячей дегустации душистого напитка; проверить знания и смекалку, а также получить приз в игре «Старинный манускрипт» и литературной викторине «О семье и о любви»; обменять прочитанные книги на понравившиеся издания в акции «Ромашковый книговорот»; посмотреть выставки и обзор журналов в акции «Открытое окно семейного чтения»; поучаствовать в мастер-классах на ярмарке уральских мастериц, приобрести уникальные ручные работы творческих клубов «Вербена», «Рябинушка», «Берегиня», «Теплый дом», «Уральский сарафан»; посетить «Библиотечное чаепитие» с русскими баранками и послушать народные песни «На завалинке». Телефон: 264-75-19. Вход свободный (Челябинск, улица Коммуны, 69).

В 13, 14 и 15 часов состоятся квесты «Круг жизни и любви», посвященные Дню семьи, любви и верности. Челябинцев призывают попробовать себя в роли мастера «книжного пикапа», поучаствовать в «Ромашковом переполохе», познакомиться с образом семьи в художественной литературе, узнать о свадебных традициях, празднике, посоревноваться в викторинах и погадать на ромашках (Челябинск, молодежный отдел Центральной библиотеки имени Пушкина, улица Свободы, 60).

В 16 часов пройдет онлайн-лекция «Сторителлинг» (Челябинск, Дом архитектора, проспект Ленина, 41-А).

С 17 до 20 часов будет проходить мероприятие, посвященное празднованию всероссийского праздника - Дня любви, семьи и верности. В программе - церемония награждения медалью «За любовь и верность» юбиляров семейной жизни; торжественная регистрация заключения брака; танцевальный марафон уроков свадебного танца (Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала, улица Труда, 100).

В 18 часов состоится открытие выставки челябинского авангардиста «Лев Гутовский. Из ниоткуда в никуда» (Челябинск, Музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Евгения Александрова, площадь Революции, 1).

ДЛЯ СПРАВКИ:

7 июля - Иван Купала.

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи.

7 июля - глобальный день прощения.

7 июля - День республики в Северной Осетии.

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.

7 июля - День прогулки отца с дочерью.

7 июля - День шоколада.

7 июля - День правдивости.

7 июля - День подсчета камешков на мостовой.

7 июля - День печенья «Макарон».

Именины седьмого июля отмечают Ян, Яков, Никита, Иван и Антон.