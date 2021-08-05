Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое августа.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная открытию Спортивного комплекса «Динамо» (Челябинск, ул. Коммуны, 98А).

В 12 часов серебряный призер Олимпиады в Токио по баскетболу Кирилл Писклов воспользуется механизмом «Мобильный избиратель» и подаст заявление для голосования по месту своего нахождения (Труда, 164, многофункциональный центр Челябинска).

ДЛЯ СПРАВКИ

6 августа 2021 года - Международный день пива (ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка, который отмечается в первую пятницу августа).

6 августа -Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

6 августа - Международный день «Врачи мира за мир».

6 августа - День Железнодорожных войск России.

6 августа в православном календаре - День памяти благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида.

6 августа - Праздник Преображения Господня у западных христиан.

6 августа в народном календаре – Борис и Глеб.

6 августа 1851 года в России созданы военно-рабочие подразделения для охраны и эксплуатации железной дороги.

6 августа 1945 года на японский город Хиросима сброшена атомная бомба.

6 августа 1961 года советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос.