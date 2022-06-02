Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье июня.

В 11 часов в ботаническом саду Челябинского государственного университета состоится открытие сквера «Театральный» с участием благотворительного фонда «Зелёный театр». Все желающие могут присоединиться к работам по благоустройству уголка природы (ЧелГУ, Ботанический сад, у скульптуры Профессора).

В 12 часов состоится пресс-конференция сопредседателя Народного фронта в Челябинской области Карена Даллакяна. Спикер расскажет о поездке в Мариуполь и дальнейшей волонтерской деятельности на Донбассе (Челябинск, ул. Цвиллинга, 20).

С 12 до 14 часов в городском саду им. А.С. Пушкина состоится открытие Фестиваля песочной скульптуры-2022.

В программе:

- выступления воспитанников детских школ искусств, музыкантов студии «Бэби-джаз»,

- шоу-мыльных пузырей,

- аниматоры,

- творческие мастер-классы.

Площадка фестиваля будет работать до конца сентября с 10 до 21 часа по будням, с 10 до 22 часов - в выходные. Каждые субботу и воскресенье на площадке будут проходить праздничные мероприятия.

В 18 часов театральный коллектив «Многоточие» представит премьеру спектакля «Однажды в джунглях». Сказка о том, что настоящая дружба всегда сильнее любых преград (поселок Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7, ДК «Новосинеглазово»).

В 18 часов в рамках акции «Ночь географии» в музее Ильменского заповедника (Миасс) состоится лекция С.Ю. Степанова «Во что нам обходится это золото?!». Обязательна предварительная запись по тел. 8 (3513) 59-18-48.

Слушатели познакомятся с историческими, экономическими и геологическими аспектами добычи золота на примере двух месторождений: Берёзовского – одного из самых старых на Урале и Воронцовского – открытого в 1985 году.

В 18 часов состоится отчетный концерт хореографического коллектива «Анонс» Центра культуры и досуга МБУК «ЧТСТ» (Челябинск, ул. Тухачевского, д. 3, ДК «Станкомаш»).

В 18 часов в ДК «Бригантина» состоится отчетный концерт студии восточного танца «Мирабель». В программе 17 ярких номеров и сказочная атмосфера Востока (поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10А).

В 19 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в торжественной церемонии открытия ХХХ (I) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38).

ДЛЯ СПРАВКИ

3 июня - Всемирный день велосипеда.

3 июня в православном календаре - Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.

3 июня в православном календаре - День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

С 3 по 8 июня проходит Великорецкий крестный ход в честь явления иконы святителя Николая Чудотворца (именуемой Великорецким образом святителя Николая Чудотворца).

3 июня в народном календаре – Оленин день.

3 июня 1785 года - День рождения парашюта.

3 июня 1927 года в Москве снесены Красные ворота.

3 июня 1989 года в 11 километрах от города Аша (Челябинская область) произошла крупнейшая в истории России железнодорожная авария из-за утечки газа из проходящего рядом трубопровода Сибирь – Урал – Поволжье. В результате погибло 575 человек. В 1992 году на месте трагедии был сооружён восьмиметровый мемориал. Ежегодно у памятника жертвам катастрофы проходят траурные митинги.

3 июня 1992 года в России создан Совет безопасности.