Анонсы событий и мероприятий на третье ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье ноября.

С третьего по восьмое ноября южноуральцы смогут онлайн и очно принять участие в Международной акции «Большой этнографический диктант». Список очных площадок в Челябинской области нужно выбрать наш регион).

В Магнитогорске акция будет проходить в течение дня в Центральной детской библиотеке имени Н. Г. Кондратковской (пр. Ленина, 124).

В 18 часов этнографический диктант можно будет написать в библиотеке им. Б.А. Ручьева (Магнитогорск, ул. Советской Армии, 23).

В 9 часов в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств откроется выставка «Очарование классики. Западноевропейская живопись и скульптура XVII - начала XX веков» из собрания Челябинского государственного музея изобразительных искусств в рамках регионального сотрудничества (Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 47).

В 10 часов в Южно-Уральском государственном университете Институт спорта туризма и сервиса состоится презентация программы подготовки инструкторов по киберспорту (Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 60, холл первого этажа плавательного бассейна ЮУрГУ).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Челябинские актеры осваивают стиль дель а́рте» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 11 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств в рамках работы выставки «Герои и злодеи в мультипликации» состоится встреча с автором выставки, художником - Дарьей Ильюшенковой (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 12 часов глава Челябинска посетит школу по техническим видам спорта, где построили современный картодром, а также ДШИ №4, где минувшим летом был проведен ремонт (отъезд от администрации города в 11.20).

В 12 часов в Совете Федерации состоится торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях в 2021-2022 годах, памятной медалью СФ «За проявленное мужество» (Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои»). В числе награждаемых — 15-летняя Екатерина Юльтимирова из Челябинской области. Трансляция.

В 12 часов в рамках национального проекта «Экология» состоится презентация стационарного поста контроля качества атмосферного воздуха (пост) и наблюдения и передвижной лаборатории автоматизированного контроля атмосферного воздуха, приобретенных ОГКУ «ЦЭМ» (Челябинск, ул. Южный бульвар, 35).

В 13 часов в рамках XII Международного фестиваля национальных культур «Синегорье» заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов проведет рабочую встречу с представителями посольства Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации(Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, третий этаж, малый зал).

Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество в сфере культуры. Также в присутствии вице-губернатора состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Корейским обществом по обмену искусством и ОГБУК «Челябинская государственная филармония».

В 15 часов «Ростелеком» и хоккеисты «Трактора» откроют новый сезон оптической стройки в Челябинской области. Первым объектом для подключения станет жилой дом Челябинска. Хоккеисты помогут работникам связи протянуть кабель в новостройку, а также примут участие в мастер-классе по сварке оптики (Челябинск, Комсомольский проспект, ЖК «Ньютон», д. 141, въезд со стороны детсада).

В 15 часов в Челябинском государственном университете состоятся мероприятия для школьников в рамках проекта «Каникулы с ЧелГУ» (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129).

В 15 часов - интенсив «Качество - главный источник прибыли!» (театральный корпус, второй этаж).

В 15 часов - тренинг «Я б в начальники пошел! Пусть меня научат!» (первый корпус,

ауд. 421).

В 17 часов в Историческом музее Южного Урала состоится открытие этнографической выставки с уникальными экспонатами «Российского этнографического музея» из Санкт-Петербурга (Челябинск, ул. Труда, 100, Западная башня, малый выставочный зал).

В программе:

- пресс-показ выставки,

- выступление традиционного татарского ансамбля),

- авторские экскурсии, которые проведут кураторы из Санкт-Петербургского музея.

С 17 часов до 21 часа в Челябинской публичной библиотеке состоится мультилекторий «День народного единства: страницы истории, герои-защитники, герои нашего времени». Южноуральцы смогут посетить 15 лекций по истории ополчений 1612 года, 1812 года, периода Великой Отечественной войны и современной истории, а также узнать о национальных героях разных времен. Программа (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 18 часов в Пласте в рамках проекта «Дни народной музыки» состоится концерт «Мы… Музыка… Аплодисменты!» с участием молодежных творческих коллективов, специализирующихся на интерпретации народной музыки и культуры (Пласт, ул. Октябрьская, д. 43, ДК «Октябрь»).

В 18 часов в Челябинске в ДК «Станкомаш» состоится концерт «Вместе - мы сила России!» (ул. Тухачевского, д. 3).

В 19 часов в Доме архитектора Челябинска состоится открытая лекция «Простые приемы красивого изображения в градостроительных проектах». Лектор - Алена Казарьян, архитектор, преподаватель образовательного проекта «Софт Культура». Регистрация (Челябинск, пр. Ленина, 41А).

С 19 до 23 часов в Историческом музее Южного Урала состоится всероссийская акция «Ночь искусств. Наследие России: единство в многообразии». Программа (Челябинск, ул. Труда, 100).

В 17 часов - открытие выставки «Волжская Булгария. Великое наследие» (малый выставочный зал).

С 18 до 19 часов - открытие выставки «Meine Familie. Судьбы российских немцев на Южном Урале» (детский музей).

В 18 часов 30 минут и в 19 часов 30 минут - беседы с презентацией на тему «Россия многонациональная». После беседы планируется показ мультфильмов разных народов совместно с Ассамблеей народов Челябинской области (Галерея «Восток-Запад»).

С 19 до 20 часов - фотовыставка, посвященная событиям на Украине. Встреча с автором Сергеем Коляскиным (фойе восточной башни музея).

С 19 до 20 часов и с 21 до 22 часов - авторские экскурсии от кураторов Российского этнографического музея (малый выставочный зал).

С 19 до 23 часов - мастер-класс по изготовлению соломенной куклы (белорусский промысел) совместно с Ассамблеей народов Челябинской области (зал природы).

С 19 до 23 часов - фотозона с медведем (Галерея «Восток-Запад»).

В 19 часов и в 20 часов 30 минут - мастер-класс по изготовлению чувашской куклы и мастер-класс славянской куклы (зал истории и народного быта).

В 19 часов 45 минут - открытие выставки «Родные люди. Народные мотивы в творчестве челябинских художников» (фойе западной башни).

С 19 до 22 часов - художественный мастер-класс от Ассамблеи народов Челябинской области (фойе западной башни).

С 19 до 23 часов - выставка «Уральский look»: традиционный костюм русского населения Южного Урала (фойе западной башни).

В 19 часов и в 21 час - мастер-класс по изготовлению голубей из бумаги (зал ХХ века).

С 19 часов 30 минут и с 21 до 22 часов – «Добрые соседи: Сказки народов Южного Урала» (детский музей).

- «Музыкальная гостиная народов мира» - раздел экспозиции «Духовная культура народов Южного Урала».

ДЛЯ СПРАВКИ

3 ноября в народном календаре - Иларионов день.

3 ноября 1957 года в СССР запустили второй искусственный спутник с собакой Лайкой на борту.

3 ноября 1958 года советские ученые наблюдали вулканическое извержение на Луне.