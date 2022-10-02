Анонсы событий и мероприятий на третье октября (18+)

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Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Конституционный суд (КС) России признал соответствующими основному закону страны международные до
02.10.2022

КС признал соответствующими Конституции договоры о включении в состав РФ четырех регионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Срок начала традиционного осеннего призыва в 2022 году перенесен на месяц позже - с первого октяб
02.10.2022

Срок начала осеннего призыва сдвинут на месяц, срок увольнения в запас не изменен
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Координатор Международной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон
02.10.2022

Брюс Ганьон: Давать деньги Киеву – всё равно, что бросать их в крысиную нору
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 30 сентября, состоялось подписание договоров о вступлении в состав России четырех новы
30.09.2022

Подписаны договоры о включении в состав России четырех новых субъектов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин выступил с
30.09.2022

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.10.2022

Анонсы событий и мероприятий на третье октября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.10.2022

Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении четырех новых территорий в состав России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.10.2022

Путин назначил своих представителей при ратификации договоров о присоединении четырех регионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.10.2022

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 10 октября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.10.2022

Полицейский из Златоуста забрал себе собаку, запертую пьющей хозяйкой без воды и еды на балконе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Челябинцев приглашают полюбоваться будущим ледяным аквариумом в центре города
Анонсы
Общество
02.10.2022 21:07

Анонсы событий и мероприятий на третье октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье октября.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 11 часов 30 минут в рамках празднования Дня среднего профессионального образования первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт поздравит лучших обучающихся профессиональных образовательных организаций. В рамках мероприятия пройдет квиз «PROфессиональный мир» (Челябинск, ул. Труда, 179, отель Radisson Blu Hotel).

В 15 часов в Челябинском государственном институте культуры в зале им. М. Д. Смирнова пройдет концерт «Мелодия души», приуроченный к Международному дню музыки.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 октября 2022 года - Международный день врача (отмечается в первый понедельник октября).

3 октября 2022 года – Всемирный день архитектуры.

3 октября 2022 года - Всемирный день Хабитат или Всемирный день жилища (отмечается в первый понедельник октября).

3 октября - День ОМОНа в России.

3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

3 октября по народному календарю – Астафий Ветряк.

3 октября 1782 года Екатерина II учредила орден Святого равноапостольного князя Владимира четырех степеней.

3 октября 1906 года утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как «SOS».

Автор: Любовь Юрина
Анонсы
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30.09.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.09.2022

Анонсы событий и мероприятий на 30 сентября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.09.2022

Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.09.2022

Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Страховые пенсии неработающих граждан будут проиндексированы дополнительно на 4,8% с первого янва
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С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%

29.09.2022
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В субботу, первого октября, начинается традиционный осенний призыв на срочную военную службу. При
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Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?

28.09.2022
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Жители Ленинского района Челябинска выступили с проектом благоустройства нескольких дворов на ули
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Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия

27.09.2022
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После первого дождя, обрушившегося на Челябинск в ночь на сегодня, 26 сентября, город сразу затоп
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Дороги

Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя

26.09.2022
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Сегодня, 26 сентября, в Челябинске начинается отопительный сезон. Такое поручение на аппаратном с
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ЖКХ

В Челябинске стартует отопительный сезон

26.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Конституционный суд (КС) России признал соответствующими основному закону страны международные до
02.10.2022

КС признал соответствующими Конституции договоры о включении в состав РФ четырех регионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Срок начала традиционного осеннего призыва в 2022 году перенесен на месяц позже - с первого октяб
02.10.2022

Срок начала осеннего призыва сдвинут на месяц, срок увольнения в запас не изменен
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Координатор Международной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон
02.10.2022

Брюс Ганьон: Давать деньги Киеву – всё равно, что бросать их в крысиную нору
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 30 сентября, состоялось подписание договоров о вступлении в состав России четырех новы
30.09.2022

Подписаны договоры о включении в состав России четырех новых субъектов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин выступил с
30.09.2022

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
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02.10.2022 21:07

Анонсы событий и мероприятий на третье октября (18+)

02.10.2022 20:55

Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении четырех новых территорий в состав России

02.10.2022 19:34

Путин назначил своих представителей при ратификации договоров о присоединении четырех регионов

02.10.2022 19:05

КС признал соответствующими Конституции договоры о включении в состав РФ четырех регионов

02.10.2022 12:15

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 10 октября

02.10.2022 11:45

Срок начала осеннего призыва сдвинут на месяц, срок увольнения в запас не изменен

02.10.2022 09:52

Брюс Ганьон: Давать деньги Киеву – всё равно, что бросать их в крысиную нору

01.10.2022 18:03

Полицейский из Златоуста забрал себе собаку, запертую пьющей хозяйкой без воды и еды на балконе

01.10.2022 14:35

Челябинцев приглашают полюбоваться будущим ледяным аквариумом в центре города

01.10.2022 14:09

Наталья Котова поздравляет челябинцев с Днем пожилого человека

01.10.2022 10:41

В субботу в Челябинской области местами дожди, в воскресенье – без осадков

30.09.2022 18:55

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

30.09.2022 18:48

Сегодня День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30.09.2022 18:12

ВТБ упрощает получение кредитов наличными

30.09.2022 18:10

Подписаны договоры о включении в состав России четырех новых субъектов

30.09.2022 17:54

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов

30.09.2022 17:05

Дочка полицейского из Челябинска перепела песню «Я русский, и мне повезло»!

30.09.2022 16:58

Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей

30.09.2022 16:45

Текслер призвал южноуральцев поделиться с мобилизованными спальниками и ковриками

30.09.2022 16:20

Руслан Газимов: Спасать людей – моя работа

30.09.2022 16:08

Мобилизованный челябинец оставил своего пса у дверей военкомата

30.09.2022 16:03

Режиссер Мариинского театра ставит в Челябинске знаменитую «Аиду»

30.09.2022 15:50

Челябинская библиотека имени Татьяничевой стала модульной

30.09.2022 15:07

Челябинцам рассказали, где они могут с комфортом выгуливать питомцев

30.09.2022 14:41

Приставы приостановят судебные производства в отношении мобилизованных

30.09.2022 14:37

«Ростелеком» подсчитал: южноуральцы качают 400 тысяч терабайт Интернета в год

30.09.2022 14:35

У Детской филармонии в Челябинске юные музыканты и их преподаватели высадят деревья

30.09.2022 13:56

Начальник управления образования Троицкого района обвиняется в присвоении денег

30.09.2022 13:27

На крупном перекрестке в центре Челябинска отменили отдельную фазу левого поворота

30.09.2022 13:24

Дело о коровах

30.09.2022 12:37

Янус Путконен: «Во главе Европейского континента встанет Россия»

30.09.2022 12:36

В Златоусте пройдет первый тур ватерпольного чемпионата России

30.09.2022 12:29

ЗАГСы Челябинска переходят на особый режим работы

30.09.2022 12:15

На площади Павших революционеров в Челябинске высаживают голубые ели

30.09.2022 12:11

Стартует осенний призыв

30.09.2022 12:01

Полицейские Челябинска задержали угонщика-поджигателя

30.09.2022 11:55

Ремонт трамвайных путей в Челябинске не скажется на кошельках пассажиров

30.09.2022 11:49

Янус Путконен: «У республик Донбасса выбор простой: победа или смерть»

30.09.2022 11:40

Челябинский цинковый завод запускает программу социального туризма

30.09.2022 11:31

Митинг-концерт ограничит движение в Челябинске

30.09.2022 11:29

Любица Блашкова: «Для экономии газа словацких гимназистов отправят на каникулы»

30.09.2022 11:21

В Челябинске стартовал межвузовский проект «Успешный абитуриент»

30.09.2022 11:20

Очередное ограничение движения в Челябинске

30.09.2022 11:15

Челябинец угнал машину у своей знакомой, чтобы расплатиться с долгами

30.09.2022 11:05

ФСБ предупреждает сограждан об уголовной ответственности за шпионаж

30.09.2022 10:59

Янус Путконен: «Поставки вооружения Украине всё чаще перетекают в Европу»

30.09.2022 10:55

ММК объявил о старте кампании по бесплатной вакцинации работников от ОРВИ и гриппа

30.09.2022 10:47

ММК стал одним из победителей всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

30.09.2022 10:39

Янус Путконен: «Это было сделано ЦРУ, НАТО и Пентагоном»

30.09.2022 10:29

Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым

30.09.2022 10:21

На болотах «Зигальги» скоро можно будет собирать клюкву

30.09.2022 09:58

Молодежный театр приглашает маленьких челябинцев на премьеру «Кто украл орехи?»

30.09.2022 01:14

В Челябинской области расширили круг получателей пособия для семей с детьми с редкими заболеваниями

30.09.2022 00:51

Расширен перечень южноуральцев, имеющих право на допмеры поддержки в связи с проведением СВО

30.09.2022 00:32

Граждане, вынужденно покинувшие ДНР, ЛНР и Украину, получат соцвыплаты в Челябинской области

29.09.2022 23:59

В Челябинской области семьи мобилизованных получат дополнительные выплаты

29.09.2022 23:39

С первого октября между Ашой и Уфой начнет курсировать «Ласточка»

29.09.2022 23:24

Южноуральские школьники узнали о Синташтинском феномене

29.09.2022 23:10

В пятницу в Челябинской области сыро, ветрено, мокрый снег с дождем

29.09.2022 22:41

Дружба театров Озёрска и Верхнего Уфалея не знает границ

29.09.2022 22:34

Анонсы событий и мероприятий на 30 сентября (18+)

29.09.2022 15:44

Более 100 тысяч деревьев высадили сотрудники Южно-Уральской железной дороги

29.09.2022 15:14

Челябинская область: «Профсоюзный авангард» – снова наш

29.09.2022 15:08

В России могут запретить продавать животных в зоомагазинах

29.09.2022 15:02

Полицейский Копейска задержал пьяного водителя, который сбил подростка

29.09.2022 14:48

В село Долговка пришел «Ростелеком»

29.09.2022 14:37

В Челябинской области начались антитеррористические учения

29.09.2022 14:30

В Москве прошёл праздник улиц Магнитогорской и Челябинской

29.09.2022 14:17

В Челябинске ожидается доброе событие осени от фонда «Родная»

29.09.2022 12:53

Замдиректора школы Челябинска испугалась звонка «полицейского» из Москвы и взяла кредит

29.09.2022 12:49

В Магнитогорске поддерживают IT компании

29.09.2022 12:44

Гол «пятой» точкой и долгожданная победа «Трактора»

29.09.2022 12:19

За сутки умерло пять южноуральцев с ковидом

29.09.2022 12:04

В Челябинской области ввели новые налоговые льготы

29.09.2022 11:50

Пополнена казна Челябинской области и уточнены направления расходов

29.09.2022 11:24

«Уральская кузница» выбрала лучшего электромонтера

29.09.2022 11:21

В Челябинской области выросли цены на молоко, яйца, соль, масло и капусту

29.09.2022 11:20

Директора троицкого медицинского колледжа отправили в СИЗО

29.09.2022 11:10

В Челябинске почти все во всех социальных учреждениях запущено отопление

29.09.2022 11:05

ТК «Елки» в Челябинске «заминировала» наркоманка

29.09.2022 10:58

«Уральский диксиленд Игоря Бурко» выступит в гала-концерте к 100-летию российского джаза на сцене Большого театра

29.09.2022 10:58

Маткапитал на второго ребенка в 2023 году увеличат до почти 780 тысяч рублей

29.09.2022 10:37

Любица Блашкова: «Европе зимой будет плохо из-за собственных решений»

29.09.2022 10:22

С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%

29.09.2022 00:25

В Челябинской области введут пособие для семей мобилизованных

28.09.2022 17:35

Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)

28.09.2022 17:26

Скоро подпишут концессионное соглашение по созданию университетского кампуса в Челябинске

28.09.2022 17:18

В Еткульском районе открылась юбилейная логопедическая группа

28.09.2022 17:14

Сборные ЛНР и ДНР примут участие в турнире по кикбоксингу, который состоится в Магнитогорске

28.09.2022 17:11

Полицейские Челябинска задержали иностранку с героином

28.09.2022 16:56

Прокуратура запросила для подельника Чернобровина семь лет колонии

28.09.2022 16:44

В четверг в Челябинской области ветрено, холодно, сыро

28.09.2022 15:09

Для предпринимателей Челябинской области открыта горячая линия и проводят вебинар по мобилизации

28.09.2022 14:57

На автодороге «Москва-Челябинск» загорелся грузовой автомобиль

28.09.2022 14:51

Казахстанские пограничники задержали трех россиян, уклонившихся от мобилизации

28.09.2022 14:41

Магнитогорской школе присвоили имя директора ММК

28.09.2022 13:56

Южноуральцы справляются с ковидом активнее, чем заболевают

28.09.2022 13:54

Вячеслав Курмакаев: Консервация турбин воздухом является наименее затратной для ТЭК

28.09.2022 13:39

Бюджет Магнитогорска остается социальным

28.09.2022 13:34

Голосуя за почетных граждан, депутаты гордумы Челябинска справедливороссов не услышали