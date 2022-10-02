Анонсы событий и мероприятий на третье октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье октября.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 11 часов 30 минут в рамках празднования Дня среднего профессионального образования первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт поздравит лучших обучающихся профессиональных образовательных организаций. В рамках мероприятия пройдет квиз «PROфессиональный мир» (Челябинск, ул. Труда, 179, отель Radisson Blu Hotel).

В 15 часов в Челябинском государственном институте культуры в зале им. М. Д. Смирнова пройдет концерт «Мелодия души», приуроченный к Международному дню музыки.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 октября 2022 года - Международный день врача (отмечается в первый понедельник октября).

3 октября 2022 года – Всемирный день архитектуры.

3 октября 2022 года - Всемирный день Хабитат или Всемирный день жилища (отмечается в первый понедельник октября).

3 октября - День ОМОНа в России.

3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

3 октября по народному календарю – Астафий Ветряк.

3 октября 1782 года Екатерина II учредила орден Святого равноапостольного князя Владимира четырех степеней.

3 октября 1906 года утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как «SOS».