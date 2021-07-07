Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое июля.

В 10 часов пациенты, перенесшие трансплантацию почки, расскажут подробности своего выздоровления (Воровского,70, ЧОКБ, корпус 8, областной центр гемодиализа).

В 11 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет встречу с президентом КХЛ Алексеем Морозовым. Также глава региона примет участие в открытии спортивного комплекса «Динамо» в Челябинске (отъезд от ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт на платформе ZOOM онлайн-конференцию, посвящённую развитию аквакультуры в Челябинской области, а также любительскому и промышленному рыболовству.

В 17 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке открывается новая выставка графики «Простые истории маленьких обитателей». Автор работ – южноуральский художник Любовь Серова. В фойе первого этажа - зимние и летние пейзажные серии, в выставочном зале (третий этаж) – натюрморты с «маленькими обитателями» мастерской.

ДЛЯ СПРАВКИ

8 июля – День зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил России.

8 июля – Всероссийский День семьи, любви и верности.

8 июля - Всемирный день борьбы с аллергией.

8 июля в православном календаре - День памяти святых Петра и Февронии Муромских.

8 июля 1944 года президиум Верховного Совета СССР учредил почетное звание и орден «Мать-героиня», а также орден трех степеней «Материнская слава» и «Медаль материнства» двух степеней.