Анонсы событий и мероприятий на второе марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий второе марта.

В шесть часов 30 минут начнется пресс-тур по освещению VI международной школы по квантовым технологиям, в которой принимают участие ученые, студенты и аспиранты.

Программа:

В шесть часов 30 минут – отъезд в ГК «Солнечная долина (г. Миасс).

С восьми часов 40 минут до 10 часов – лекция о технологии квантового распределения ключей.

В 10 часов – пресс-подход к руководителю международной школы по квантовым технологиям Сергею Кулику, руководителю Центра квантовых технологий МГУ им. М.В. Ломоносова и лаборатории «Квантовая инженерия света» ЮУрГУ.

С 9 до 12 часов у здания городской поликлиники №8 будет работать передвижная станция переливания крови (Челябинск, пр. Ленина, 3).

В 13 часов в Магнитогорске в малом актовом зале администрации города пройдет круглый стол, посвященный теме проблем и путей развития предпринимательства на территории города.

В 14 часов в музее археологии и этнографии ЧелГУ состоится семинар цикла «Экспедиционные поиски и находки», на котором участников ждёт очередная порция уникальной информации от фольклористов и этнографов Челябинска (Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, аудиторный корпус, второй этаж).

В 14 часов в школе №116 Челябинска состоится открытое занятие Всероссийского проекта «Урок Цифры» от 1С: «Анализ в бизнесе и программной разработке» (Челябинск, ул. Конструктора Духова, д. 8).

В 15 часов состоится пресс-конференция «Обезопась себя и близких от наркотиков» (Челябинск, ул. Кирова, д. 165, министерство здравоохранения Челябинской области, конференц-зал).

В 15 часов состоится мультимедийная презентация фотопроекта «Сила в любви» в челябинском парке «Россия – моя история» (Челябинск, ул. Труда, 183).

В 16 часов выставка «Сила в любви» будет представлена в галерее «Открытый город» на Кировке. Это вторая часть проекта, реализуемого в регионе. Первая - фотовыставка «Сила в правде» - прошла в Историческом музее Южного Урала осенью 2022 года. В апреле 2023 года будет представлена третья часть - «Сила в вере».

В 15 часов в Магнитогорске стартует открытый Кубок главы города XX Региональный фестиваль-конкурс стильной хореографии «Улица горящих фонарей» (Магнитогорск, пр. Ленина, 97, Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

В 15 часов - I Региональный фестиваль-конкурс современной хореографии и экспериментального танца «Линия»

С 15 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в администрации Магнитогорска состоится личный прием начальника отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Игоря Майорова.

В 17 часов в Челябинске продолжится X Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» (пр. Ленина, 19, Новый художественный театр).

2 марта, в 17:00 на

В 17 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств состоится вернисаж выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск, площадь Революции, 1).

В программе: торжественное открытие (выставку презентует владелец коллекции и санкт-петербургской галереи современного искусства PS Gallery Павел Башмаков), просмотр экспозиции и авторская экскурсия Павла Башмакова, живая музыка.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Второе марта - Международный день спички.

Второе марта в православном календаре - День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России.

Второе марта в народном календаре - День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. В этот день поминали двух святых: праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона.

Второе марта – в 1983 году в Англии фирмы Sony, Philips и Polygram представили на суд публики компакт-диск и проигрыватель компакт-дисков.

Второе марта – в 1949 году совершен первый беспосадочный полет вокруг земного шара самолета. Полет длился 94 часа, а самолет назывался Lucky Lady II (B-50 Superfortress).