Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 18 и 19 марта.

18 марта, суббота

В девять часов 30 минут Детская художественная школа искусств приглашает на День открытых дверей (Челябинск, Свердловский пр., 30).

В 10 часов состоится торжественное открытие фестиваля адаптивных единоборств в Челябинске (Челябинск, ул. Марченко, д. 28, Дворец спорта «Надежда», сбор представителей СМИ в 9.40).

В 11 часов в Челябинске состоятся бесплатные курсы по русскому языку, организованные Тотальным диктантом (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, вход с ул. Свободы, 60, Коралловый зал).

С 11 до 19 часов в Челябинске состоится FASHIONDAY весна/лето 2023, в рамках которого можно будет познакомиться с линейками одежды от российских и южноуральских дизайнеров (Челябинск, ул. Труда, 179, отель Radisson Blu, первый этаж).

В программе:

- модные показы;

- лекторий, где экспертыпроведут свои мастер-классы для широкой аудитории по теме моды и стиля;

– бесплатные консультации стилистов;

– лимитированные коллекции и эксклюзивные предложения;

– интерактивная «Битва стилистов», где клиентом может выступить каждый желающий;

– розыгрыш призов.

В 13 часов в Центре историко-культурного наследия города Челябинска состоится экскурсия по выставке о советской парфюмерии «Для него и для нее». Экскурсию проведет куратор выставки, главный хранитель Центра - Галия Малоушкина (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 13 часов состоится информационно-пропагандистская акция по продвижению комплекса ГТО на территории Челябинской области, приуроченная к Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (Челябинск, ул. Артиллерийская, 136, ТРК «Горки»).

В 13 часов состоится архитектурный мастер-класс «Москва глазами инженера. Шуховская Башня» (8+). Его проведет руководитель детской архитектурной студии «Я МОГУ» Екатерина Сулимова (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная городская детская библиотека им. Горького).

В 14 часов в Челябинске в Центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина состоится праздничный концерт «Крымская весна», посвященный девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

Концертную программу на главной сцене представят ведущие коллективы Челябинска и области.

Дети и взрослые смогут принять участие в патриотическом мастер-классе по росписи деревянных магнитов в цвета российского флага. Изготовленные поделки участники мастер-класса смогут забрать домой.

В 14 часов продолжится 27-й чемпионат России по тайскому боксу (Магнитогорск, пр. Ленина, 97, Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

С 14 до 18 часов - полуфинальные и финальные поединки.

В 16 часов состоится лекция «Я бы в медики пошел...» для южноуральских школьников. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска расскажут о здоровье, профилактике заболеваний и особенностях профессии врача-реаниматолога (Челябинск, ул. Коммуны, 69, детская библиотека им. А. М. Горького).

В 19 часов 45 минут на главной телебашне региона будет включена архитектурно-художественная подсветка по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

19 марта, воскресенье

В 10 часов Детская художественная школа искусств проводит День открытых дверей (Челябинск, ул. 40-летия Октября, 21).

С 11 до 19 часов в Челябинске состоится FASHIONDAY весна/лето 2023, в рамках которого можно будет познакомиться с линейками одежды от российских и южноуральских дизайнеров (Челябинск, ул. Труда, 179, отель Radisson Blu, первый этаж).

В программе:

- модные показы;

- лекторий, где экспертыпроведут свои мастер-классы для широкой аудитории по теме моды и стиля;

– бесплатные консультации стилистов;

– лимитированные коллекции и эксклюзивные предложения;

– интерактивная «Битва стилистов», где клиентом может выступить каждый желающий;

– розыгрыш призов.

В 12 часов состоится мастер-класс по бисероплетению (Челябинск, ул. Гагарина, 50, библиотека № 22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка).

В 12 часов в Челябинской публичной библиотеке состоится встреча на тему: «Супрематизм. Казимир Малевич». Участники узнают о творчестве российского и советского художника - авангардиста, педагога, основоположника супрематизма - одного из крупнейших направлений абстракционизма (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, ЧОУНБ, второй этаж, зал литературы по искусству).

В 14 часов в Челябинске стартует музыкальный форум «Худсовет». В течение шести дней молодые музыканты из Гнесинки и Московской консерватории проведут мастер-классы, творческие гостиные, репетиции с юными музыкантами Челябинска, подавшими заявки на проект (Челябинск, ул. Плеханова, 41, ЮУрГИИ).

В 14 часов – концерт-открытие. После концерта состоится чаепитие. А потом – две творческих гостиных.

В 14 часов продолжится 27-й чемпионат России по тайскому боксу (Магнитогорск, пр. Ленина, 97, Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

С 14 до 18 часов - финальные поединки и церемонии награждения.

В 16 часов Центральная библиотека им. А. С. Пушкина приглашает на весенний Квартирник #ЧитайЧувственно. Запись в сообщениях группы Читающий ЛИС (Челябинск, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.

18 марта в православном календаре - Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы (Великого поста).

18 марта в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина.

18 марта в народном календаре – Конон Огородник.

18 марта 1965 года состоялся первый в истории выход человека в открытый космос - Алексей Леонов в течение 10 минут находился за бортом «Восхода-2».

18 марта 2014 года произошло присоединение Крыма к России, то есть вхождение в состав Российской Федерации территории полуострова Крым (с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем), который до этого входил в состав Украины.

19 марта 2023 года – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России.

19 марта - День моряка-подводника в России.

19 марта - Международный день клиента.

19 марта в календаре католических праздников - День святого Иосифа у западных христиан.

19 марта в народном календаре – Константиновы круги.

19 марта 1899 года была открыта первая в Петербурге станция «скорой помощи».

19 марта 1906 года Указом императора Николая II созданы подводные силы Российского флота.