Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, первое и второе апреля.

Первое апреля, суббота

С 9 до 13 часов состоится торжественное открытие Недели детской книги в Челябинском государственном драматическом Молодежном театре, В мероприятии примут участие заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, московские детские писатели Станислав Востоков и Елена Усачёва и челябинская детская поэтесса Нина Пикулева (Челябинск, ул. Кирова, 116).

В программе:

- награждение победителей областного творческого конкурса детских работ «Наш дар бесценный – речь»;

- выступление вокального коллектива и спектакль с участием артистов Молодёжного театра,

- автограф-сессия с писателями.

В 11 часов в Челябинске состоятся бесплатные курсы по русскому языку, организованные Тотальным диктантом (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, вход с ул. Свободы, 60, Коралловый зал).

В 12 часов в Доме «Аквариум» состоится игровая программа «День смеха» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

В 12 часов в ЮУрГУ стартует проект «Суббота с Политехом». Школьникам предложат познакомиться с профессией через практику – им расскажут о профессиях будущего, о современных технологиях, применяемых на передовых производствах. В этот раз выбрана отрасль «IT и автоматизация».

В 12 часов, в 14 часов и в 16 часов состоятся сборные экскурсии в музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 13 часов состоится архитектурный мастер-класс «Москва глазами инженера. Шуховская Башня». Его проведет руководитель Детской архитектурной студии «Я МОГУ», архитектор Екатерина Сулимова (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная городская детская библиотека им. Горького).

В 14 часов в музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится мастер-класс «Изготовление броши из бисера и бусин «Зонтик»». Участники вместе с педагогом Центра дополнительного образования детей г. Коркино Татьяной Теняковой создадут эксклюзивную брошь, вдохновившись картиной Марка Шагала «Корова с зонтиком» (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 15 часов состоится встреча с кинологами в клубе «Собачье сердце» (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, Коралловый зал Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина).

– Ведущая клуба Екатерина Тетерина расскажет о собаках северных пород, познакомит с биографией Марии Георгиевны Дмитриевой-Сулимы и её книгами по охотничьему собаководству.

– Кинологи Ксения Михайлова и Андрей Цепилов представят своих питомцев – самоедов и западно-сибирскую лайку, расскажут об особенностях этих пород.

- фотосессия с собаками.

В 15 часов 15 минут в Экопарке Челябинска состоится игровая программа «День смеха» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, Экопарк на территории парка «Металлург» им. О. И. Тищенко, встреча у парка качелей).

В 16 часов проект Больничные клоуны «Семья Пилюлькиных» Благотворительного общественного движения «Искорка Фонд» отпразднует свой День рождения (Челябинск, Свердловский проспект, д. 59, Дворец пионеров и школьников).

В программе:

- благотворительный концерт с участием больничных клоунов с зажигательной музыкой и танцами, веселыми номерами от больничных клоунов, интересными мастер-классами и розыгрышем призов, а также праздничной фотосессией с Пилюлькиными.

- клоунов поздравят творческие коллективы Челябинска: Школа танцев и фитнеса «В ритме ЧЕ», Свободный театр танца «Пластилиновые люди», Театр танцевальных миниатюр «Hi-Tech».

Помимо концерта ко Дню смеха «Искорка Фонд» проводит акцию «100 рублей с носа». Все собранные средства с концерта и акций пойдут на выездной детский реабилитационный лагерь «Искорка».

В 16 часов состоится лекция «Кардиолог» для южноуральских школьников. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска расскажут о здоровье, профилактике заболеваний и особенностях профессии врача (Челябинск, ул. Коммуны, 69, детская библиотека им. А. М. Горького).

В 18 часов на сцене концертного зала им. С.С. Прокофьева выступят заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано, Москва) и Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Они исполнят знаменитые произведения Сергея Рахманинова (Челябинск, ул. Труда, 92А).

В 17 часов - пресс-подход к «королеве русских пианистов» Екатерине Мечетиной.

Второе апреля, воскресенье

В 10 часов 30 минут в «Уральской молнии» состоится благотворительная акция «Добрый лед» (Челябинск, ул. Труда, 187А).

В 10 часов 30 минут - сбор гостей, прокат коньков.

В 11 часов - праздничная часть на льду: игра в керлинг, мастер-класс от команды «Трактор», детские аниматоры, выступления артистов, конкурсы, призы и подарки. Выручка будет направлена в фонд «Звёздный дождь».

В 12 часов 30 минут в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится мастер-класс «Игрушка из глины» для детей старше 10 лет (Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 30).

В 13 часов состоится гала-концерт VIII Международного конкурса молодых вокалистов «Орфей» (Челябинск, ул. Плеханова, 41, Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, большой концертный зал).

В 16 часов 30 минут состоится открытие областного конкурса «Учитель года-2023». В мероприятии принимает участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, учитель года - 2022 Вероника Мушкарина (Челябинск, проспект Победы, 307А, академический лицей №95).

В 20 часов 15 минут на Челябинской телебашне будет запущен тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня единения народов России и Беларуси.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

Первое апреля - Международный день птиц.

Первое апреля - День Смеха.

Первого апреля в календаре праздников славян - День пробуждения Домового.

Первое апреля по народному календарю - Дарья Грязная.

Первого апреля 1748 года начались раскопки древнеримского города Помпеи.

Первого апреля 2023 года Челябинский театр «Манекен» отпразднует 60-летие.

Второго апреля - День геолога в России (отмечается в первое воскресенье апреля).

Второе апреля – Международный день детской книги.

Второе апреля – День единения народов России и Белоруссии.

Второе апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Второе апреля 2023 года в календаре католических праздников – Вход Господень в Иерусалим у западных христиан (Пальмовое воскресенье).

Второе апреля 2023 года в календаре лютеранских праздников Вход Господень в Иерусалим — Вербное (Пальмовое) воскресенье у лютеран

Вход Господень в Иерусалим — Вербное (Пальмовое) воскресенье у лютеран

Второе апреля в народном календаре - Фотинья Колодезница.