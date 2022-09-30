Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, первое и второе октября.

1 октября, суббота

В 9 часов 40 минут в Магнитогорске пройдет гонка преследования «Стальные игры ММК». Принять участие в соревнованиях смогут магнитогорцы и гости города от 18 лет. Регистрация. Финишировать и стартовать участники будут с парка отдыха «Лукоморье» (улица Набережная, 5).

Программа:

В 9 часов 40 минут – официальное открытие.

В 10 часов – старт категории PRO – мужчины и женщины.

В 10 часов 30 минут – старт категории «FUN» (одна команда в одну минуту).

В 11 часов – старт категории «Команды».

В 11 часов 30 минут – старт категории «Пары».

В 10 часов в Челябинской области пройдут «Игры храбрых» для детей, победивших рак!

Программа:

С 7 часов 50 минут до 8 часов 50 минут и сс до 13 часов – работа фотозоны для семейных фото с ростовыми куклами и спортинвентарём.

В 8 часов - регистрация участников.

В 8 часов 30 минут - веселая зарядка с аниматорами.

В 10 часов – торжественная церемония открытия игр.

В 11 часов - старт спортивного семейного забега. Начало работы спортивных площадок и зоны с мастер-классами.

В 14 часов - завершение работы спортивных площадок.

В 14 часов 30 минут - забег на короткую дистанцию для детей, победивших болезнь.

С 15 до 16 часов - работа развлекательных площадок:

- Катание на лошадях и контактный зоопарк от БФ «Добрая лошадка».

- Беспроигрышная лотерея «Привет из Лесной заставы»,

- Сахарная вата,

- Шоколадный фонтан.

С 16 до 17 часов – закрытие игр.

С 10 до 17 часов состоится День открытых дверей на территории эколого-туристического комплекса «Семибратка» национального парка «Таганай» (добраться по автодороге Златоуст – Миасс, поворот по указателю или пешком от конечной остановки транспорта «Уржумка»).

Программа:

- бесплатные экскурсии по тропе (в 11 часов, в 12 часов в 13 часов и в 14 часов).

- экоквест для всех желающих (в 11 часов).

- экоигры от национального парка «Таганай».

- мастер-классы по рисованию, гравировке, росписи пряников и дождевиков.

- интерактивная площадка от службы охраны национального парка «Таганай».

В 10 и 14 часов в Молодёжном театре состоится премьера для самых маленьких – «Кто

украл орехи?» (0+). Это детективная история для самых маленьких по мотивам сказки

шведского писателя Ульфа Нильссона (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 10 часов 30 минут состоится торжественное открытие VIII Всероссийского конкурса мастеров традиционных ремёсел и народных художественных промыслов (конгресс-холл «Малахит», Изумрудный зал).

В 11 часов в Миасском городском округе состоится акция №Своих не бросаем» по высадке деревьев в поддержку наших военнослужащих, участвующих в СВО (на «Тропе здоровья» около церкви в посёлке Тургояк).

В 12 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоится мастер-класс для малышей по монотипии – техника рисования, название которой можно перевести как «один отпечаток» (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 13 часов в музыкально-нотном отделе Челябинской областной детской библиотеки им. В.Маяковского пройдет праздничная презентация-открытие проекта музыкально-нотного отдела «Детская медиа студия «Держи ритм!». Он рассчитан на трехэтапную реализацию по направлениям: «Я – музыкант», «Я – звукорежиссер», «Я - видеомонтажер» (Челябинск, ул. Коммуны, 129).

Программа:

В 13 часов - торжественное открытие;

С 13 часов 20 минут до 14 часов - концертная программа.

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств состоится лекция «Метаморфозы Пабло Пикассо». Слушатели познакомятся с биографией великого художника, его творчеством, основными периодами и направлениями, в которых он работал на лекции (Челябинск, пл. Революции, 1).

С 14 до 17 часов в Челябинске в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоится первый региональный спортивно-патриотический фестиваль «ZA МОЮ СТРАНУ» и праздничный концерт в поддержку Российской армии. Программа (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

2 октября, воскресенье

Анонсы событий и мероприятий на второе октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе октября.

В 10 и 14 часов в Молодёжном театре состоится премьера для самых маленьких – «Кто

украл орехи?» (0+). Это детективная история для самых маленьких по мотивам сказки

шведского писателя Ульфа Нильссона (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В 11 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Раскрасим Мир палитрой наших чувств», организованной Арт салоном «Абстракция». В выставке примут участие художники из Москвы, Краснодара, Челябинска, Барнаула, Екатеринбурга и Иванова (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 12 часов 30 минут в Экопарке состоится праздничный концерт вокального ансамбля «Семёновна» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, территория парка качелей).

В 14 часов состоится Братский молебен за Отечество и народ, а также за власти и воинство России (Челябинск, мемориал «Скорбящие матери»).

В 14 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11).

В 15 часов в парке «Металлург» им. О.И. Тищенко Челябинска состоится танцевальный марафон для граждан серебряного возраста (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11).

В 16 часов в библиотеке им. А. С. Пушкина состоится второе занятие клуба театрального искусства «РЕВЮ». Участники клуба получат навыки быстро формулировать свои мысли и идеи (Челябинск, ул. Коммуны 69 / Свободы, 60).

ДЛЯ СПРАВКИ

1 октября - Международный день пожилых людей.

1 октября - Международный день музыки.

1 октября - Всемирный день вегетарианства.

1 октября – День Сухопутных войск России.

1 октября 2022 года – Всероссийский день ходьбы.

1 октября в православном календаре – День прославления преподобной Евфросинии Суздальской.

1 октября в народном календаре – Арина Шиповница.

1 октября 1550 года Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии.

2 октября - Международный день социального педагога.

2 октября - Международный день ненасилия.

2 октября - День профессионально-технического образования в России.

2 октября в календаре православных праздников - День памяти благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина.

2 октября в календаре народных праздников - Трофим и Зосима.