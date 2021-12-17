Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 18 и 19 декабря.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и члены регионального правительства примут участие в акции «Ёлка желаний» (ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов состоится традиционный ежегодный фестиваль научно-популярной литературы «Читаем. Думаем. Творим!». Предварительная запись по телефону 264-75-30 (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького).

- гости смогут поучаствовать в научных квестах: «К науке с МАКСом!» (для детей 5-9 лет, задания будет выдавать робот МАКС) и «Библиотечная лаборатория». В ходе квестов ребята сами смогут провести эксперименты.

- будет организовано множество локаций, где можно будет заглянуть в тайны Вселенной, узнать о загадках человеческого мозга, разгадать компьютерные головоломки, поучиться в школе фиксиков, посмотреть научный диафильм.

- будут организованы мастер-классы, где научат мастерить оригинальные игрушки из бумаги.

- в вестибюле библиотеки будет организован просмотр новых научно-популярных книг и журналов с беседой о них.

С 10 до 17 часов состоится четвёртый этап Кубка Челябинской области по автомодельному спорту. Пройдут заезды в пяти классах. В соревнованиях примут участие как новички, так и профи (250-летия Челябинска, 46, образовательный центр «Ньютон», спортзал).

С 11 до 19 часов состоится фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества в Челябинском музее изобразительных искусств. Мастера представят свои изделия в зале имени архитектора Е.В. Александрова (пл. Революции, 1).

В 12, 13, 14 и 15 часов состоятся ежегодные «Необыкновенные Ёлки» для детей от 2 до 14 лет. Они пройдут в формате уличных гуляний с Дедом Морозом и сказочными героями (ул. 250-летия Челябинска, 38, площадь около Ледовой арены «Трактор»).

В 12 часов и в 16 часов на выставке «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» будут организованы сборные экскурсии, на которых можно узнать не только о представленных произведениях, но и о трудоемком процессе создания гравюры на металле, офорте (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея Челябинского государственного музея изобразительных искусств).

В 13 часов воскресный университет ЧелГУ приглашает на занятие «Капитал. Виды, строение, накопление». Спикер: Павел Дегтярев, доцент кафедры экономической теории и регионального развития (Молодогвардейцев, 7Б, второй корпус, ауд. 123).

В 14 часов научный сотрудник музея изобразительных искусств, искусствовед Вера Петрова на авторской лекции «Гвидо Рени и искусство Италии в XVII веке» расскажет о выдающемся мастере эпохи барокко и его круге, влиянии на искусство Италии (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея Челябинского государственного музея изобразительных искусств).

В 15 часов воскресный университет ЧелГУ приглашает онлайн-лекцию «Чего мы ждём от персонализированной медицины?». Почему не всем подходят лекарства? Почему не сразу понятно, как будет протекать заболевание? - расскажет Ольга Цейликман, декан факультета фундаментальной медицины, доктор медицинских наук.

В 17 часов будет отрыт каток в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина вечеринкой на коньках. Подготовлена праздничная программа на льду под лучи прожекторов, музыкальный сет от резидента ночных клубов DJ SUSHKO и фотозона с фотографом.

В 18 часов состоится сдача спектакля «Сказы медной горы» в Молодежном театре.

В 18 часов в рамках Международного фестиваля классической музыки «Кармен: музыкальные шедевры русской классики» в Челябинском театре оперы и балета состоится Мультимедийный Steinway-концерт. Во втором отделении будет исполнено знаменитое произведение С. Рахманинова - концерт для фортепиано с оркестром №2. За роялем зрители увидят известную российскую пианистку Екатерину Мечетину - солистку Московской государственной филармонии, заслуженную артистку РФ, лауреата премии президента РФ, члена совета по культуре и искусству при президенте РФ.

С 18 декабря в Центре культуры и досуга МБУК ЧТСТ начинает работу Мастерская Деда Мороза. В студии «Островок рукоделия-74» научат делать поделки на ёлку, новогодние подарки и нарисовать рисунки для оформления новогодней выставки (ул. Новороссийская, 63).

19 декабря, воскресенье

С 10 до 14 часов - четвёртый этап Кубка Челябинской области по автомодельному спорту (250-летия Челябинска, 46, образовательный центр «Ньютон», спортзал).

В 11 часов, 14 часов и 17 часов состоится премьера «Сказы медной горы» (0+). Юные зрители совершат путешествие по волшебному миру Павла Бажова.

С 11 до 19 часов состоится фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества в Челябинском музее изобразительных искусств. Мастера представят свои изделия в зале имени архитектора Е.В. Александрова (пл. Революции, 1).

В 12 часов состоятся ежегодные «Необыкновенные Ёлки» для южноуральцев в возрасте от 15 до 35 лет (площадь около Ледовой арены «Трактор»).

В 15 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится новогодняя встреча в клубе «Свяжи себя с книгой». Участники свяжут новогодние украшения для елки – ажурные шары и снежинки из хлопчатобумажной пряжи, игрушечного тигрёнка – символ 2022 года, а также подарки – зимние шапки, шарфы и варежки (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 14 часов состоится мастер-класс «Ёлочное украшение «Шар» (Челябинск, ул. Керченская, 6, библиотека № 16 «Маяк»).

ДЛЯ СПРАВКИ

18 декабря - Международный день мигранта.

18 декабря - День работников органов ЗАГСа в России.

18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России.

18 декабря - День арабского языка в ООН.

18 декабря 2021 года - День риэлтора в России (отмечается в третью субботу декабря).

18 декабря в народном календаре – Саввин день.

19 декабря - Международный день помощи бедным.

19 декабря - День военной контрразведки в России.

19 декабря – День снабженца в России.

19 декабря в православном календаре - День святителя Николая Чудотворца.

19 декабря в народном календаре – Никола Зимний.

19 декабря 1866 года было создано Русское телеграфное агентство.

19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

19 декабря 1943 года были основаны Тверское и Екатеринбургское суворовские военные училища.