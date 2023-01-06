Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и праздничных мероприятий на седьмое января.

С 9 до 19 часов открыта лыжная база в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 10 до 19 часов работает выставка «Дом Аквариум» (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

С 10 часов до 21 часа 45 минут будет работать каток в городском саду им. А. С. Пушкина (Челябинск, Орджоникидзе, 58 А).

С 10 до 23 часов работает каток в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 10 часов 20 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей семьей посетит спектакль «Волшебник изумрудного города», который проходит в рамках Рождественских губернаторских ёлок. Также Алексей Текслер наградит победителей регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» (Челябинск, пл. Ярославского, 1, театр оперы и балета).

С 11 до 19 часов работают аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 11 часов и в 14 часов в театре оперы и балета имени М.И. Глинки - мюзикл для всей семьи «Волшебник Изумрудного города» (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

В 11 часов 30 минут и в 14 часов в Челябинском камерном театре - новогодний спектакль «Давай полетаем вместе» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 12 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 12 до 18 часов - Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 13 до 15 часов - Празднично-игровая программа «Светлое Рождество».

С 15 до 16 часов - Телеканал ОТВ «Хорошие песни».

С 12 часов до 22 часов будет работать каток в детском парке им. В. В. Терешковой (Челябинск, Рождественского, 6).

В 13 часов в парке «Сад Победы» состоится «Новогодний марафон с Дед Морозом и Снегурочкой» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

С 13 до 17 часов в центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина состоятся первые городские Рождественские гуляния (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В программе:

- костюмированное шествие с Вифлеемской звездой к Рождественскому вертепу,

- праздничный концерт, в котором примут участие профессиональные артисты и приходские коллективы с рождественскими колядками и песнопениями, вокальными, инструментальными и хореографическими номерами.

- просветительские викторины с вопросами по истории, культуре и традициям праздника Рождества Христова и получить интересные подарки,

- традиционные русские народные игры и забавы, хороводы,

- мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды (в специально установленном большом теплом шатре),

- выступление звонарей Челябинской епархии на мобильной звоннице, расположенной на сцене. Звонари исполнят традиционные звоны и проведут небольшой мастер-класс.

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Отцы и дети» состоится мастер-класс по парфюмерии от парфюмерного эксперта Галии Малоушкиной с дегустацией зимних ретро-ароматов (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 15 часов состоится рождественское мероприятие «Коляда-коляда» в ДК «Сосновка» (пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2А).

С 17 до 22 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина состоится Большая рождественская дискотека на льду (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 18 часов состоится праздничное мероприятие «Рождество к нам приходит» в Клубе «Новосел» (ул. Красного Урала, 22).

В 19 часов состоится «Рождественская вечёрка» в ДК «Сосновка» (пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2А).

АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спектаклей в Молодежном театре (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

АФИША спектаклей театра драмы имени Наума Орлова (Челябинск, пл. Революции, 6).

АФИША спектаклей и экскурсий театра кукол им В. Вольховского (Челябинск, ул. Кирова, д. 8).

АФИША спектаклей театра «Манекен» (ул. Пушкина, 64), детского театра песочной живописи и теней «Скарабей» (пр. Ленина, 5) и Нового художественного театра (пр. Ленина, 19).

ДЛЯ СПРАВКИ

7 января - Рождество Христово у восточных христиан.

7 января оканчивается Рождественский пост, начинаются Святки.

7 января 1610 года Галилео Галилей открыл спутники Юпитера.

7 января 1852 года в Санкт-Петербурге впервые наряжена общественная рождественская елка.