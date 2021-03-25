Аргаяшская ТЭЦ заплатит 150 тысяч рублей штрафа за загрязнение двух озер

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Аргаяшская ТЭЦ заплатит 150 тысяч рублей штрафа за загрязнение двух озер

В Челябинской области Аргаяшскую ТЭЦ привлекли к административной ответственности за сброс сточных вод в озера Улагач и Мишеляк. В одном водоеме обнаружили превышение железа, в другом – мышьяка и его соединений.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, ПАО «Фортум» - Аргаяшской ТЭЦ с июля по август 2020 года сбрасывал сточные воды в озеро Улагач с превышением нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ по железу.

«Кроме того, с января по июль 2020 года осуществлялся сброс сточных вод в озеро Мишеляк с превышением нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ: железу, взвешенным веществам, фториду-аниону, мышьяку и его соединениям», - добавила Мамаева.

Природоохранный прокурор возбудил административные дела о нарушении требований в охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощений (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ).

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора назначило юридическому лицу штраф в размере 150 тысяч рублей. По словам Мамаевой, сейчас предприятие занимается устранением нарушений.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в январе 2021 года южноуральцы заметили на озере Улагач масляные пятна. Тогда специалисты установили, что в воду попало турбинное масло. Гендиректору ПАО «Фортум» внесли представление об устранении нарушений.