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Архитекторы Челябинска решили поработать над обликом лыжной базы на Лесопарковой

Общество
Сегодня, 13:54
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Автор: 
Евгения Александрова

Архитекторы Челябинска продолжают собирать мнения горожан по вопросу благоустройства территории лыжной базы в Центральном районе, рядом с улицей Лесопарковой.

Решение навести здесь порядок команда городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию приняла после многочисленных обращений жителей южноуральской столицы.

Поняв, как данное общественное пространство важно челябинцам, специалисты начали сбор информации о территории, чтобы выявить все имеющиеся проблемы, понять, какими могут быть перспективы развития данного пространства и каков его функционал.

«Вокруг лыжной базы Центрального района - Шершнёвский бор. Это памятник природы, поэтому нужно подойти к благоустройству аккуратно и взвешенно. Мы любим заниматься здесь спортом и гулять по лесу, а вы? Пройдите наш опрос, чтобы мы составили дальнейший план действий! Чем вы занимаетесь на лыжной базе и прилегающей территории? Что там, на ваш взгляд, должно появиться, чтобы стало комфортнее?» - архитекторы южноуральской столицы настроены на серьезную работу.

Все желающие внести свой вклад в преображение территории лыжной базы могут пройти по ссылке и ответить на подготовленные специалистами вопросы. 

Традиционно архитекторов интересует пол, возраст, род занятий, район проживания респондентов, наличие у них детей и возраст последних, частота посещений лыжной базы, способ, которым горожане до нее добираются, и как проводят время на самой базе и прилегающей территории.

Кроме того, авторы опроса интересуются, какой челябинцы видят общую эстетику лыжной базы, что им нравится в ней нынешней и что, напротив, их взору неприятно.

«Как бы вы хотели проводить время на лыжной базе?», «Как вы думаете, для кого в первую очередь должна быть благоустроена лыжная база?», «Требуется ли благоустройство прилегающей территории у лыжной базы?» - не обошлось и без этих вопросов.

Также архитекторы предлагают горожанам ответить, какими услугами на территории лыжной базы они бы хотели пользоваться, и предлагают на выбор большое количество вариантов. Это игровая комната или площадка с аниматором; кафе и киоски с едой; пункт проката спортивного инвентаря; буккросинг (обмен книгами); спортивная база с теплой раздевалкой и душем; памп-трек; веревочный парк; тир; пейнтбол; уличные тренажеры;

спортивные площадки для футбола, баскетбола, волейбола; теннисные столы. Есть здесь и такой вариант ответа: «Не заинтересован в услугах».

Предлагается горожанам ответить и на вопрос, какой вид активного отдыха является для них интересным на территории лыжной базы, и предлагают оценить такие элементы благоустройства, как детская площадка в эко-стиле; арт-объекты; веревочный парк; оборудованная зона для выгула собак; кафе/точки питания/фудтреки; спортивные площадки; прогулочные эко-дорожки; велосипедные дорожки; площадка для йоги; уличные тренажеры; теплая спортивная база с раздевалками и душем.

Работая над опросом, архитекторы не забыли и оставить горожанам простор для фантазии, предусмотрев возможность внесения предложений самими челябинцами. Так, специалисты адресовали жителям южноуральской столицы следующие вопросы: «Что еще хотелось бы добавить?», «Какие идеи по благоустройству территории вы можете предложить?».

Опрос продлится до девятого октября.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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