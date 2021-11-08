Беременные женщины Челябинской области могут привиться в консультации, родившие – в роддоме

Беременные женщины в Челябинской области (после 22 недели беременности) смогут привиться непосредственно в женских консультациях. А те, кто уже родил и начал кормить ребенка, - в роддомах.

Об этом сообщил министр здравоохранения области Юрий Семенов на брифинге восьмого ноября.

«Мы все знаем, что разрешили использование вакцины «Спутник V» для беременных для беременных с 22 недели. Поэтому всем пациенткам, которые наблюдаются в консультации, должны быть предложена вакцинация», - рассказал Юрий Семенов.

По его словам, если беременная не прошла вакцинацию до планируемой беременности (так называемая прегравидарная подготовка, которая включает в себя прививку от коронавирусной инфекции), то есть возможность привиться уже непосредственно во время беременности в женской консультации.

«Можно пройти вакцинацию сначала для будущих мам и уже после родов - для кормящих матерей, которым также разрешена вакцинация от коронавируса. Вакцину можно поставить в родильном доме после родов», - отметил глава минздрава региона.

На следующем брифинге министр пообещал представить статистику по вакцинированным беременным женщинам и кормящим матерям.

По состоянию на восьмое ноября в Челябинской области вакцинировались против коронавирусной инфекции более 1,2 миллиона человек, что составляет 45,2% от всего взрослого населения. Детей от ковида пока не прививают.

ДЛЯ СПРАВКИ

Прегравидарная подготовка – это комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на подготовку организма к зачатию, вынашиванию и рождению здорового ребенка, снижению риска развития осложнений в процессе беременности и родов.