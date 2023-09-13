Благотворительный фонд «Металлург»: 35 лет на службе добра и милосердия

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 13 сентября, свое 35-летие отмечает «Металлург» - старейшая и одна из ведущих благотворительных организаций Южного Урала, основным благотворителем которой на протяжении всей ее истории является ПАО «ММК».

История благотворительного фонда «Металлург» берет начало в 1988 году, когда экономические преобразования в стране легли тяжким бременем на плечи неработающих пенсионеров. Ситуация потребовала от коллектива ММК новых подходов к решению вопросов социальной защиты своих бывших работников, которые оказались в наиболее тяжелом положении. Магнитка всегда была флагманом в добрых начинаниях и на этот раз стала застрельщиком благотворительности и милосердия.

Как напоминают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», 13 сентября 1988 года директор Магнитогорского металлургического комбината Иван Ромазан подписал приказ об организации в составе управления жилищно-коммунального хозяйства комбината отделения социальной помощи по уходу за одинокими и престарелыми, бывшими работниками ММК. Возглавил его Валентин Владимирцев, который до этого был командирован на предприятия Минска, Свердловска, Москвы, Липецка, чтобы познакомиться с их системой социальной помощи на производстве.

После создания отделения социальной помощи при комбинате связь предприятия с ветеранами стала системной, им были обеспечены выходное пособие, медицинская амбулаторная помощь, выплаты для ремонта жилья и другие виды поддержки. Первой комплексной программой комбината стала «Забота», включавшая работу с ветеранами, инвалидами труда и профзаболеваний, с многодетными, детьми-инвалидами, родители которых трудились на комбинате, семьями, потерявшими кормильца вследствие несчастного случая на ММК. А первыми соцработниками стали представители комбинатских цехов.

Через два года из этой системы помощи вырос благотворительный общественный фонд «Милосердие», позднее преобразованный в благотворительный фонд «Металлург». Сегодня фонд - одна из крупнейших социальных благотворительных организаций региона, реализующая масштабные комплексные программы поддержки пенсионеров и инвалидов, материнства и детства, культурные и образовательные проекты.

Стратегия развития БФ «Металлург» отражает социальные приоритеты основного благотворителя фонда – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». В ее основе лежат актуальные запросы и потребности общества, а в фокусе внимание – повышение качества заботы об уязвимых категориях граждан и помощь им.

Продолжая реализацию согласованных с предприятиями-благотворителями долгосрочных корпоративных благотворительных программ «Забота», «Луч надежды», «XXI век – детям Южного Урала», «Спорт», «Поддержка НКО», БФ «Металлург» стал развиваться в новых направлениях, а его деятельность охватила большее число жителей города. Привлекаются новые благотворители.

Одно из важных нововведений в деятельности фонда - взаимодействие с НКО и общественными объединениями Магнитогорска. В прошлом году БФ «Металлург» впервые организовал конкурс социальных проектов «Сплав добра и дела» по выявлению и поддержке местных инициатив, предлагающих решение актуальных социальных проблем города. В этом году конкурс проходил во второй раз. Поддержку ему оказывали ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ЧОО «Российский детский фонд». Общий объем грантового конкурса в 2023 году составил четыре миллиона рублей. По решению Координационного комитета победителями стали восемь проектов НКО и пять проектов физических лиц.

На базе благотворительного фонда «Металлург» создан ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО Магнитогорска, где осуществляются консультации физических лиц и сотрудников некоммерческих организаций по вопросам подготовки грантовых заявок; реализуется информационная поддержка деятельности НКО; проводится обучение некоммерческих организаций по программе «Социальное проектирование». Недавно в Магнитогорске под патронатом благотворительного фонда «Металлург» впервые состоялось мероприятие «Круг благотворителей». Фонд помог самостоятельным городским НКО через созданный им ресурсный центр поддержки социально-ориентированных НКО Магнитогорска публично выйти к потенциальным инвесторам, защитить свои проекты и привлечь средства на их развитие.

Сегодня фонд «Металлург» наряду с комплексными корпоративными программами ПАО «ММК» реализует в Магнитогорске социально значимые проекты, привлекая средства горожан и коммерческих организаций города, а также средства грантодателей: Фонда президентских грантов, грантов губернатора, частных благотворительных фондов.

Целевые группы, которым постоянно помогает БФ «Металлург», – это уязвимые люди старшего возраста, семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети с особенностями развития. Среди социально-значимых направлений деятельности фонда помощь особенным детям занимает одно из важнейших направлений, и запуск новых инвестиционных проектов напрямую связан с этой категорией. В связи с повышенным запросом благотворительный фонд «Металлург» планирует открыть Центр социальной помощи детям «Мозаика», направленный на поддержку семей с детьми с ментальными особенностями развития.

В рейтинге корпоративных и частных благотворительных некоммерческих организаций 2022 года, организованном «RAEX», БФ «Металлург» занял восьмое место из 203 организаций. Также согласно проведенному в 2022-м году рэнкингу благотворительных организаций России, БФ «Металлург» вошел в ТОП-10 крупнейших благотворительных организаций и ТОП-10 организаций в сфере «Детство», получив максимальные четыре звезды.