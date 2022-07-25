Более 120 тысяч челябинцев посетили городские пляжи с начала лета

Более 120 тысяч челябинцев отдохнули на городских пляжах с начала открытия купального сезона. Об этом сегодня, 25 июля, сообщил заместитель главы города Александр Астахов в ходе аппаратного совещания в мэрии. Он также отметил, что за прошедшую неделю в Челябинске на воде произошло шесть происшествий. Были спасены пять человек, один из них ребёнок.

За неделю также было проведено более 100 рейдов, 250 профилактических бесед, из них 80 – с детьми.

Напомним, что в областном центре для купания оборудованы девять муниципальных пляжей и ещё девять частных. Узнать, где в Челябинске можно безопасно позагорать и поплавать, можно здесь.