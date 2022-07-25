25.07.2022
Челябинцы продолжают жаловаться на нескошенную траву во дворах
25.07.2022
Челябинцы жалуются на ночные алкомаркеты
25.07.2022
Более 120 тысяч челябинцев посетили городские пляжи с начала лета
25.07.2022
Плацкартные вагоны нового модельного ряда начнут курсировать с 24 июля в составе фирменного поезда №13/14 «Южный Урал»
25.07.2022
В Челябинске начали ремонтировать жуткое «подземелье» у «Детского мира»
25.07.2022
Чиновники определились с местами для творчества уличных художников
Более 120 тысяч челябинцев посетили городские пляжи с начала лета
11.07.2022
Астахов: Замечания по воде есть только на одном челябинском пляже
07.06.2022
Челябинские пляжи оказались непригодными для купания
01.06.2022
В Челябинске открылись пляжи
30.05.2022
Все муниципальные пляжи Челябинска готовы к открытию
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022