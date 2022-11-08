Более тысячи южноуральцев оказались под угрозой сокращения, неполный день работают 2,5 тысячи

В Челябинской области более одной тысячи работников оказались под угрозой сокращения, а 2,5 тысячи человек вынуждены трудиться неполный рабочий день.

Как сообщает главное управление по труду и занятости региона, на начало ноября в центры занятости поступили уведомления от 197 организаций о планируемых высвобождениях одной тысячи 61 сотрудника. Из них три организации заявили о массовых сокращениях 401 человека.

По данным службы занятости, в рамках уведомлений о массовых сокращениях фактически в ноябре-декабре 2022 года могут потерять работу 189 человек.

Наибольшее сокращение численности работников намечено в ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Троицк, ГРЭС территория) - 245 человек из 899 (в декабре 2022 года).

Региональное министерство строительства и инфраструктуры предупредило о сокращении 93 из 230 сотрудников в ноябре 2022 года. «Все уволенные сотрудники организации будут трудоустроены в новое структурное подразделение», - пояснили в правительстве области.

Администрация Челябинска заявила о планируемом сокращении 63 из 413 сотрудников в декабре 2022 года. Под сокращение попали сотрудники всех семи районных отделов ЗАГС. Они покинут занимаемые должности в декабре 2022 года. Но уже с января 2023 года все будут трудоустроены в новой структуре администрации города - управлении ЗАГС

В областной службе занятости уточнили, в регионе снижается и численность южноуральцев, которые вынуждены трудиться в режиме неполной занятости. По состоянию на начало ноября неполный день работали две тысячи 554 человека (на начало октября – три тысячи 262 человека).

По состоянию на седьмое ноября на учете в службе занятости состоит 14 тысяч 99 безработных, на первое ноября – 14 тысяч 277 человек, на первое октября - 15 тысяч 985 человек (на первое сентября – 16 тысяч 315 человек, на начало года – 20 тысяч 889). Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,77% (на первое октября – 0,86%, на начало года – 1,13%).