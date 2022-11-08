08.11.2022
В Ашинском районе иномарка залетела под фуру
08.11.2022
Челябинская остановка с громким названием «1-я Охотничья» год стоит без крыши
08.11.2022
Магнитогорский птицеводческий комплекс выплатил миллион работнику, получившему травму
08.11.2022
За сутки заболел ковидом 91 южноуралец, выздоровело 145, умерло двое
08.11.2022
Челябинские студенты стали участниками научной экспедиции в Балтийском море
08.11.2022
В Челябинске в первые дни ноября от бешенства погибли домашние кот и кошка
Более тысячи южноуральцев оказались под угрозой сокращения, неполный день работают 2,5 тысячи
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022
В правительстве Челябинской области прокомментировали предстоящие сокращения чиновников
25.08.2022
Под угрозой сокращения оказались 1223 южноуральца, неполный день работают 4387 человек
09.03.2022
Организации Челябинской области уведомили о сокращении почти 1,9 тысячи сотрудников
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022