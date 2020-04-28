ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Это успех

Большинству челябинцев понравился проект благоустройства сквера 40-летия Победы

Общество
Сегодня, 19:00

Большинству челябинцев, принявших участие в интернет-голосовании на тему благоустройства сквера 40-летия Победы на северо-западе южноуральской столицы, понравился предложенный городскими властями эскизный проект преображения данной территории.

Как сообщил сегодня, 28 апреля, заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, положительно оценили разработанный проект 84 процента участников голосования, открытого на платформе «Активный житель 74» в начале апреля и к настоящему дню завершившегося. Напомним, речь идет об участке от улицы Братьев Кашириных до Университетской Набережной.

Интересно, что из тысячи 360-ти человек, заполнивших анкеты, 88 процентов проживают рядом.

«Теперь архитекторы проанализируют ответы, отберут массовые и критичные замечания, ошибки и скорректируют эскиз», - отметил Александр Егоров.

Он рассказал, что большинству челябинцев понравились предложенные траектории дорожек (88,3 процента); идея с двумя пешеходными переходами через Университетскую Набережную (74,2 процента); центрирование остановки общественного транспорта на данной улице (за ее перенос на центральную ось аллеи проголосовали 75,7 процента участников опроса); сохранение зимней горки (72,6); приподнятые пешеходные переходы (85,1 процента).

А вот против идеи размещения на территории сквера кафе проголосовали более половины (56,3 процента) участников опроса, считающие, что этого добра вокруг и так хватает.

Так как, согласно нормативам, парковки запрещено организовывать на расстоянии меньше 15-ти метров от домов, авторы проекта предложили исключить параллельные парковочные места вдоль магазинов, оставив лишь перпендикулярные парковки в карманах. Данную идею поддержали почти 59 процентов челябинцев, участвовавших в голосовании.

Активно жители мегаполиса предлагали увеличить количество лавочек и урн, добавить общественному пространству больше зелени (в том числе хвойных деревьев, крупномеров), сделать фонтан, освещение, велодорожку, площадку для выгула собак, обустроить территорию для занятий воркаутом и многое другое.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что основное количество участников состоявшегося опроса (64,6 процента) - это молодые люди в возрасте от 18-ти до 35-ти лет (самая активная и прогрессивная часть жителей района). Более взрослое поколение также проявило заинтересованность. Так, 33 с половиной процента опрошенных - это челябинцы в возрасте от 35-ти до 65-ти лет.

«Понятно, что все предложенное чисто физически не влезет в один сквер и в бюджет, архитекторам придется тщательно выбирать. Доработанный проект будет опубликован позже и представлен на голосование», - подчеркнул Александр Егоров.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 17:08
Депутаты Магнитогорска впервые за всю историю нарушили режим работы
Сегодня, 16:54
На помойке в Челябинске обнаружена гора списанной спецодежды медиков
Сегодня, 16:40
В Родительский день не все жители Челябинска прислушались к запрету на посещение кладбищ
Сегодня, 15:03
Сотрудники скорой в Челябинской области принимают поздравления
Сегодня, 13:09
В Челябинской области выявили коронавирус у сотрудницы Верхнеуральского дома-интерната для престарелых
Сегодня, 12:15
В Челябинской области зарегистрирован четвертый случай смерти пациента с коронавирусом
Сегодня, 11:36
В Челябинской области подтверждено 19 новых случаев коронавируса
Сегодня, 11:23
Челябинская область подготовилась к борьбе с коронавирусом и его последствиями
Сегодня, 11:07
Спасателей Златоуста закрыли на карантин
Вчера, 23:36
В Челябинскую область прибывает новая группа туристов из-за рубежа
Общество
Сегодня, 15:03
Сотрудники скорой в Челябинской области принимают поздравления
Спорт
Сегодня, 11:33
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Восполним недостаток движения в домашних условиях
Новости
Сегодня, 18:21
Среда обитания
В Челябинске разделительную полосу на проспекте Ленина готовят в высадке деревьев
Сегодня, 18:07
Происшествия
Полицейские Магнитогорска задержали подозреваемого в вооруженном нападении на салон сотовой связи
Сегодня, 18:03
Общество
В Миассе возобновил работу отдел полиции, закрытый из-за обнаружения у сотрудника коронавируса
Сегодня, 17:57
Среда обитания
Челябинск должен стать абсолютно чистым к Первомаю
Сегодня, 17:36
Общество
В Златоусте коронавирус «парализовал» движение трамваев
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 18:03
Общество
В Миассе возобновил работу отдел полиции, закрытый из-за обнаружения у сотрудника коронавируса
Сегодня, 17:36
Общество
В Златоусте коронавирус «парализовал» движение трамваев
Сегодня, 17:26
Общество
Южноуральцы смогут поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, не выходя из дома
Сегодня, 17:12
Общество
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
Сегодня, 17:08
Общество
Депутаты Магнитогорска впервые за всю историю нарушили режим работы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика