Большинству челябинцев понравился проект благоустройства сквера 40-летия Победы

Большинству челябинцев, принявших участие в интернет-голосовании на тему благоустройства сквера 40-летия Победы на северо-западе южноуральской столицы, понравился предложенный городскими властями эскизный проект преображения данной территории.

Как сообщил сегодня, 28 апреля, заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, положительно оценили разработанный проект 84 процента участников голосования, открытого на платформе «Активный житель 74» в начале апреля и к настоящему дню завершившегося. Напомним, речь идет об участке от улицы Братьев Кашириных до Университетской Набережной.

Интересно, что из тысячи 360-ти человек, заполнивших анкеты, 88 процентов проживают рядом.

«Теперь архитекторы проанализируют ответы, отберут массовые и критичные замечания, ошибки и скорректируют эскиз», - отметил Александр Егоров.

Он рассказал, что большинству челябинцев понравились предложенные траектории дорожек (88,3 процента); идея с двумя пешеходными переходами через Университетскую Набережную (74,2 процента); центрирование остановки общественного транспорта на данной улице (за ее перенос на центральную ось аллеи проголосовали 75,7 процента участников опроса); сохранение зимней горки (72,6); приподнятые пешеходные переходы (85,1 процента).

А вот против идеи размещения на территории сквера кафе проголосовали более половины (56,3 процента) участников опроса, считающие, что этого добра вокруг и так хватает.

Так как, согласно нормативам, парковки запрещено организовывать на расстоянии меньше 15-ти метров от домов, авторы проекта предложили исключить параллельные парковочные места вдоль магазинов, оставив лишь перпендикулярные парковки в карманах. Данную идею поддержали почти 59 процентов челябинцев, участвовавших в голосовании.

Активно жители мегаполиса предлагали увеличить количество лавочек и урн, добавить общественному пространству больше зелени (в том числе хвойных деревьев, крупномеров), сделать фонтан, освещение, велодорожку, площадку для выгула собак, обустроить территорию для занятий воркаутом и многое другое.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что основное количество участников состоявшегося опроса (64,6 процента) - это молодые люди в возрасте от 18-ти до 35-ти лет (самая активная и прогрессивная часть жителей района). Более взрослое поколение также проявило заинтересованность. Так, 33 с половиной процента опрошенных - это челябинцы в возрасте от 35-ти до 65-ти лет.

«Понятно, что все предложенное чисто физически не влезет в один сквер и в бюджет, архитекторам придется тщательно выбирать. Доработанный проект будет опубликован позже и представлен на голосование», - подчеркнул Александр Егоров.