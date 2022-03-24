Бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Степкин выступил за мир против нацизма

Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы по дзюдо Юрий Степкин выступил за мир против нацизма

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России обратился к общественности со словами поддержки президента страны Владимира Путина.

Юрий Степкин свое обращение записал на видео. Он сказал, что гордится тем, что родился, вырос и состоялся как человек и спортсмен именно в России.

«Я горжусь тем, что в России много талантливых и одаренных людей, которых сейчас во многом лишили возможности проявить свой спортивный талант. Надеюсь, что скоро эти недоразумения закончатся и уйдут в никуда. Очень много было сделано со стороны общественных и спортивных организаций. Поддерживаю слова президента – «За мир! Против нацизма!», - сказал Юрий Степкин.

Напомним, третьего марта по итогам специально созванного заседания правления международного паралимпийского комитета (МПК) было принято решение отказать спортсменам из России и Белорусии в заявке на участие в зимних Паралимпийских Играх.

Тогдабыло принято провести альтернативные соревнования в Ханты-Мансийске, которые прошли под девизом «Мы вместе. Спорт». Южноуральские спортсменки Дарья Щукина и Ольга Беляк в составе сборной России по керлингу на колясках одержали победу. Как призналась Дарья Щукина, вместе с партнерами по команде они продолжат бороться за попадание на Паралимпийские игры 2026 года.