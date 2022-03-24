24.03.2022
Челябинская область хлебом и мясом обеспечена
24.03.2022
Евгения Майорова: В Челябинской области стартует очень важный проект «НеДетские голоса»
24.03.2022
Росрыболовство предложило зафиксировать цены на рыбу
24.03.2022
Western Union останавливает проведение денежных переводов в России
24.03.2022
Росавиация продлила запрет на полёты в 11 российских аэропортов
24.03.2022
«Аккордеон +Оркестр» - весенняя премьера Челябинского «Малахита»
Бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Степкин выступил за мир против нацизма
24.03.2022
С места событий: как живет сегодня освобожденный от украинских военных Старобельск
24.03.2022
В освобожденном Старобельске торжественно открыли Госбанк ЛНР
24.03.2022
В спецоперации на Украине погибли еще два южноуральца
24.03.2022
В Белгородской области украинский снаряд попал в частный дом
Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ
24.03.2022
Школьное питание как искусство баланса: изучаем меню вместе с родителями
23.03.2022
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022
Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью
23.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022